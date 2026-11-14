Un tânăr român între 18 și 35 de ani ar putea primi 17.000 de lei net pentru patru luni de pregătire militară voluntară, dacă are gradul de soldat și termină programul. Ministerul Apărării a pus regulile programului în dezbatere pe 13 noiembrie 2026.

Programul este destinat femeilor și bărbaților cu cetățenie română care nu au făcut serviciul militar activ sau în rezervă. Regulile sunt încă într-un proiect de hotărâre de Guvern. MApN nu a anunțat data de la care se pot depune cereri.

Cât se plătește în cele patru luni

Pentru 2026, plata anunțată de Recrutarea MApN este de 4.033 de lei net pe lună, la care se adaugă 217 lei lunar pentru gradul de soldat. În patru luni, un soldat ar primi 4 × (4.033 + 217) = 17.000 de lei net. Pentru gradul de fruntaș se adaugă 239 de lei lunar, iar totalul pe patru luni ajunge la 17.088 de lei.

Ministerul Apărării descrie indemnizația drept echivalentul a trei salarii medii brute, plătit în patru tranșe lunare. Pe durata pregătirii sunt prevăzute și cazare, hrană, echipament și asistență medicală.

Ce presupune pregătirea și ce urmează după ea

Programul este voluntar. Cele patru luni cuprind 11 săptămâni de pregătire de bază și cinci săptămâni de pregătire pentru o specialitate militară. După încheiere, participantul este înscris în rezerva operațională a armatei. Poate apoi să participe la selecția pentru o carieră militară.

Cel care întrerupe pregătirea din motive care îi sunt imputabile trebuie să restituie indemnizația primită și cheltuielile de pregătire, potrivit paginii de recrutare a MApN. Pentru participanții care au deja un serviciu, aceeași pagină precizează că angajatorul le păstrează locul de muncă pe durata îndeplinirii îndatoririlor militare.

Cum se va face înscrierea

După anunțarea campaniei, candidații vor urma pașii indicați de Recrutarea MApN:

Contactează centrul militar județean sau de sector pentru consiliere și luare în evidență.

Completează dosarul de recrutare și prezintă documentele medicale.

Completează fișa de cunoaștere și trec prin evaluarea psihologică.

Separat de înscriere, observațiile asupra proiectului pot fi trimise la [email protected] în termen de 10 zile de la afișarea lui, pe 13 noiembrie 2026.