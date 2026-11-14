Un plin de 50 de litri de benzină costă cu până la 8,50 lei mai puțin la Petrom și cu 7,50 lei mai puțin la OMV după ieftinirea observată pe 14 noiembrie 2026 de Economica.net. Pentru aceeași cantitate de motorină, scăderea este de 2,50 lei în ambele rețele.

La Petrom, benzina s-a ieftinit cu până la 17 bani pe litru, iar la OMV cu 15 bani pe litru. Motorina s-a ieftinit cu 5 bani pe litru la fiecare dintre cele două rețele, potrivit Economica.net.

Cât costă 50 de litri la prețurile din 14 noiembrie

Peko a raportat pentru 14 noiembrie următoarele prețuri mediane la nivel național. Dacă o stație afișează unul dintre aceste prețuri, costul pentru 50 de litri este:

Benzină Petrom: 9,48 lei pe litru, adică 474 lei pentru 50 de litri.

Benzină OMV: 9,54 lei pe litru, adică 477 lei pentru 50 de litri.

Motorină Petrom: 10,67 lei pe litru, adică 533,50 lei pentru 50 de litri.

Motorină OMV: 10,73 lei pe litru, adică 536,50 lei pentru 50 de litri.

Prețul plătit de șofer este cel afișat la stația unde alimentează; acesta poate fi diferit de prețul median al rețelei.

Ce prețuri erau în București la ieftinirea precedentă

La ieftinirea din 11 noiembrie, benzina standard ajunsese în București la 9,63 lei pe litru la Petrom și 9,69 lei la OMV. Motorina standard costa 10,72 lei pe litru la Petrom și 10,78 lei la OMV, după scăderi de 9 bani pe litru; benzina se ieftinise atunci cu 15 bani pe litru în ambele rețele.

Prețurile din 11 noiembrie sunt din București, iar cele din 14 noiembrie de mai sus sunt mediane naționale. Peko a notat că, și pe 13 noiembrie, la Petrom, OMV și Rompetrol benzina s-a ieftinit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 5 bani pe litru.

Lukoil și Socar au ieftinit carburanții pe 14 noiembrie

Peko a înregistrat pe 14 noiembrie scăderi de 15 bani pe litru la benzina standard și de 5 bani pe litru la motorina standard la Lukoil și Socar. Pentru 50 de litri, acestea înseamnă cu 7,50 lei mai puțin la benzină și cu 2,50 lei mai puțin la motorină. La ora publicării știrii Economica.net, MOL era lanțul mare la care nu fusese observată încă o reducere.