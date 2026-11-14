Dacă ai fost casnică și nu ai avut salariu, poți primi pensie proprie numai dacă ajungi la vârsta legală și ai cel puțin 15 ani recunoscuți pentru acest drept. Munca neplătită în propria gospodărie nu adună, singură, ani de pensie, dar unele perioade fără salariu pot conta și poți plăti contribuții voluntar.

Începe prin a verifica anii deja înregistrați la casa de pensii. Numai după aceea poți vedea câte luni îți lipsesc și dacă le poți acoperi.

Când poți primi pensie proprie

Legea nr. 360/2023 cere vârsta legală de pensionare și cel puțin 15 ani de stagiu contributiv. Stagiul înseamnă, în principal, timp pentru care s-au datorat contribuții la pensie sau pentru care ai plătit contribuții prin contract. Cei 35 de ani despre care se vorbește des sunt stagiul complet, nu pragul minim pentru pensia la vârsta legală.

Vârsta standard ajunge la 65 de ani pentru femei și bărbați, dar pentru femei creșterea se face treptat. Vârsta care ți se aplică se verifică după luna și anul nașterii, în tabelul din anexa nr. 5 a legii.

Ce perioade fără salariu pot conta

Îngrijirea locuinței sau a familiei, fără plată și fără contribuții, nu adaugă stagiu. Concediul legal pentru creșterea copilului luat după 1 ianuarie 2006 se ia însă în calcul la cei 15 ani necesari pensiei proprii, în condițiile legii. Nu este același lucru cu simplul fapt că ai stat acasă cu copiii.

Legea recunoaște și alte perioade fără salariu, între care studiile universitare urmate la zi sau cu frecvență și absolvite, serviciul militar și anumite perioade în care s-au primit indemnizații. Ele nu înlocuiesc automat cei 15 ani ceruți pentru pensia proprie: casa de pensii trebuie să stabilească felul în care intră fiecare perioadă în calcul.

Ce acte pregătești și cum verifici anii

Actele diferă după perioadele din viața ta. Pentru anii lucrați, dovada se face astfel:

Pentru munca de dinainte de 1 aprilie 2001, pregătești carnetul de muncă.

Dacă nu mai ai carnetul, ceri adeverințe de la fostul angajator, deținătorul legal al arhivei sau un operator autorizat, în condițiile legii.

Pentru perioada de după 1 aprilie 2001, ceri situația înregistrată la casa teritorială de pensii sau o verifici în contul electronic CNPP. Înregistrările depind de declarațiile lunare depuse de angajatori.

Pentru concediul legal de creștere a copilului, studiile absolvite ori alte perioade fără salariu, pregătești actele care dovedesc perioada respectivă și verifici la casa de pensii ce documente îi sunt necesare pentru recunoaștere.

Urmează pașii în această ordine:

Verifici în anexa nr. 5 vârsta de pensionare pentru luna și anul nașterii tale. Ceri casei teritoriale situația stagiului înregistrat și o compari cu carnetul de muncă și cu adeverințele pe care le ai. Semnalezi perioadele fără salariu care ar putea fi recunoscute și prezinți actele doveditoare. După ce afli stagiul recunoscut, îl compari cu pragul de 15 ani. Pentru lunile lipsă, verifici separat plata pentru viitor și plata pentru trecut.

Cum plătești contribuții pentru viitor

Poți încheia un contract scris cu casa teritorială de pensii, chiar dacă nu ai contract de muncă. Contractul este pentru pensia la vârsta legală și produce efecte de la înregistrare, nu pentru lunile trecute. Alegi venitul lunar la care plătești contribuția, dar nu poți alege mai puțin decât salariul minim brut.

Din 1 iulie 2026, baza minimă este de 4.325 de lei. Contribuția este de 25% din baza aleasă, iar Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) indică 1.081 de lei pe lună la baza minimă. Plata pentru fiecare lună se face până pe 25 ale lunii următoare; în decembrie, până pe 21 decembrie sau până în ultima zi lucrătoare anterioară.

La un venit asigurat ales de 5.000 de lei pe lună, de exemplu, plătești 5.000 × 25% = 1.250 de lei pentru o lună. Dacă aceeași bază și aceeași cotă se aplică timp de 12 luni, totalul plătit este 12 × 1.250 = 15.000 de lei. Acești bani sunt contribuții, nu suma pensiei pe care o vei primi.

Când poți plăti lunile din trecut

Pentru pensia la vârsta legală poți încheia și un contract pentru cel mult șase ani anteriori lunii încheierii lui. Poți alege luni consecutive sau perioade separate, de cel puțin o lună, dar nu mai mult de 72 de luni în total. Lunile trebuie să fie din perioada care începe când persoana împlinește 18 ani și se încheie la vârsta standard de pensionare.

Nu poți folosi acest contract dacă ești deja pensionară. Nu poți plăti pentru luni în care ai avut stagiu, o perioadă recunoscută de lege sau obligația de a fi asigurată. Lipsa salariului, luată singură, nu dovedește că o lună poate fi cumpărată.

La 14 noiembrie 2026, CNPP indică și pentru acest contract o contribuție minimă de 1.081 de lei pe lună. Plata se poate face dintr-odată sau în tranșe, în perioada de un an după care contractul încetează; stagiul recunoscut depinde de cât ai plătit.

Diferența față de pragul de 15 ani îți arată ce opțiune merită verificată:

Dacă nu ai niciun an recunoscut, limita de șase ani pentru trecut nu îți poate aduce, singură, cei 15 ani necesari. Poți verifica perioadele deja recunoscute de lege și contribuțiile pentru viitor.

Dacă ai 10 ani recunoscuți, îți lipsesc cinci. Plata pentru trecut ar putea acoperi diferența numai dacă ai cinci ani cu luni eligibile în intervalul permis.

Dacă ai 14 ani recunoscuți, îți lipsește un an. Verifici dacă lunile lipsă pot fi acoperite prin contractul pentru trecut sau prin contribuții plătite pentru viitor.

Cât adaugă lunile plătite la pensie

Pensia nu este egală cu totalul contribuțiilor depuse. Venitul lunar asigurat se raportează la câștigul salarial mediu brut folosit de sistemul public; punctele astfel obținute intră în calculul pensiei. În 2026, câștigul folosit la acest calcul este de 9.192 de lei, iar valoarea unui punct de referință este de 81 de lei.

La baza de 5.000 de lei din exemplu, calculul pentru o lună este 5.000 ÷ 9.192, adică aproximativ 0,544 puncte. Dacă toate cele 12 luni ale anului ar avea aceleași valori, ele ar aduce aproximativ 0,544 puncte pentru acel an; înmulțite cu 81 de lei, ar însemna circa 44 de lei pe lună în calculul pensiei, la valorile din 2026. Suma finală depinde și de celelalte perioade recunoscute, iar un singur an plătit nu deschide dreptul la pensie fără îndeplinirea condițiilor de vârstă și stagiu.

Ce verifici dacă nu ai drept la pensie proprie

Dacă soțul a murit, verifici dreptul la pensie de urmaș. Aceasta nu cere 15 ani de contribuții proprii, dar persoana decedată trebuie să fi fost pensionară sau să fi îndeplinit condițiile pentru pensie. Pentru soțul rămas în viață se verifică și condițiile privind vârsta, durata căsătoriei și, după caz, veniturile sau alte situații prevăzute de lege.

Indemnizația socială pentru pensionari nu este o pensie acordată oricărei persoane fără vechime. CNPP arată că nivelul ei este de 1.281 de lei în 2026; ea completează, în condițiile legii, venitul unei persoane care are deja un drept de pensie sub plafon. Dacă nu ai drept de pensie, poți verifica la primăria de domiciliu sau de reședință venitul minim de incluziune, care depinde de situația persoanei ori a familiei. Cererea și actele doveditoare se depun la primărie, iar datele sunt verificate în cel mult 15 zile de la înregistrare.

Când depui cererea și cum contești decizia

După ce îndeplinești condițiile pentru pensia la vârsta legală, depui cererea în cel mult 30 de zile calendaristice dacă vrei ca drepturile să curgă de la data îndeplinirii lor. Casa de pensii emite decizia în 45 de zile; termenul poate fi prelungit cu 30 de zile. Dacă decizia este greșită, o poți contesta la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare.

Întrebări frecvente

Pot plăti dintr-odată pentru mai mulți ani viitori?

Prin contractul voluntar poți plăti anticipat numai până la sfârșitul anului calendaristic. Stagiul se formează pe măsură ce trece perioada plătită.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc trei luni la rând?

Contractul voluntar poate fi reziliat după trei luni consecutive de neplată. Banii deja plătiți nu se restituie, iar stagiul se recunoaște în raport cu plata făcută.

Munca plătită cu tichete casnice este la fel ca munca în propria casă?

Nu. Activitatea plătită și declarată a unui prestator casnic poate aduce asigurare socială. Legea cere plata lunară a contribuției pentru cel puțin 85 de tichete, pentru ca persoana să fie asigurată.

Cât trebuie să fi durat căsătoria pentru pensia de urmaș?

Soțul rămas în viață poate primi pensie de urmaș toată viața, la vârsta standard de pensionare, dacă a fost căsătorit cel puțin 15 ani. Dacă o căsătorie a ținut între 10 și 15 ani, suma scade cu 0,5% pentru fiecare lună care mai lipsește până la 15 ani.

Surse verificate la 14 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023 și normele sale de aplicare; Casa Națională de Pensii Publice, paginile despre pensia pentru limită de vârstă, asigurarea voluntară și retroactivă, pensia de urmaș, dovada stagiului și indemnizația socială; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; Legea nr. 44/2026 a bugetului asigurărilor sociale de stat; Legea nr. 111/2022 privind prestatorul casnic; Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.