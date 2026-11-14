În București, avansul pentru un apartament ipotetic de 50 mp ar fi cu 1.402,50 euro mai mare decât în septembrie 2025, dacă un cumpărător ar plăti 15% din prețul cerut. Indicele Imobiliare.ro arată că prețul cerut a urcat de la 2.125 la 2.312 euro pe metru pătrat util până în septembrie 2026. Procentul de avans este cel publicat de ING pentru creditul său ipotecar.

Calculul presupune că toți cei 50 mp sunt suprafață utilă și că banca acceptă prețul din anunț ca valoare de referință. La cumpărare se adaugă cheltuielile pentru credit, acte și asigurări.

Cât ar trebui pus deoparte pentru avans

La prețul cerut în septembrie 2025, cei 50 mp ar fi costat 106.250 de euro, iar avansul de 15% ar fi fost 15.937,50 euro. La prețul din septembrie 2026, costul ar fi 115.600 de euro, iar avansul ar ajunge la 17.340 de euro. Diferența dintre cele două avansuri este de 1.402,50 euro.

Prețul total din acest exemplu crește cu 9.350 de euro. Avansul reprezintă partea plătită de cumpărător din banii proprii; restul poate fi acoperit prin credit, în condițiile stabilite de bancă.

Prețurile provin din anunțurile de vânzare

Indicele Imobiliare.ro urmărește apartamente noi și vechi scoase la vânzare. Valorile de 2.125 și 2.312 euro pe metru pătrat util sunt prețuri cerute în anunțuri, nu prețuri plătite la încheierea vânzării.

Pentru fiecare lună, indicele folosește anunțurile active de pe platformă și calculează valoarea din mijloc după ordonarea prețurilor pe metru pătrat util. Cele mai ieftine 2,5% și cele mai scumpe 2,5% dintre anunțuri sunt scoase din calcul. Indicele este actualizat lunar.

Pentru cine strânge avansul în lei, suma necesară poate varia și odată cu euro. Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro, a explicat că „Deprecierea leului în fața euro majorează costul achiziției în lei”.

Ce costuri se adaugă la avans

În exemplul de credit ipotecar publicat de ING, avansul minim este de 15%. Banca indică și următoarele costuri, valabile pentru exemplul său până la 30 noiembrie 2026:

Acordarea creditului: comision de 900 de lei; evaluarea locuinței: cel mult 803 lei.

Înscrierea ipotecii în Cartea Funciară: 100 de lei plus 0,1% din suma împrumutată; radierea ipotecii: 75 de lei.

Înscrierea garanției în registrul dedicat: 88,4 lei; ștergerea: 44,2 lei; modificarea sau prelungirea: 66,3 lei.

Asigurarea obligatorie a locuinței: 20 de euro pe an; asigurarea facultativă: 0,10% pe an din suma asigurată.

Se plătesc separat și onorariul notarului, și taxele pentru înscrierea actelor de cumpărare. Fișa de credit BCR arată că aceste costuri rămân în afara dobânzii anuale efective, cifra care adună dobânda și costurile obligatorii ale creditului într-un an.

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