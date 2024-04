7 motive pentru care sa alegeti montarea unui aparat dentar

Purtarea unui aparat dentar poate fi dificila in prima perioada, insa este important sa intelegem beneficiile pe care acesta ni le poate aduce pe termen lung si, mai important, riscurile asociate cu o aliniera incorecta a danturii. Desi avem tendinta de a crede ca sanatatea danturii nu consta neaparat in aliniamentul acesteia, adevarul este ca ne putem confrunta cu probleme serioase si simptome dureroase atunci cand nu beneficiem de corectarea alinierii dentare.

In acest articol ne-am propus sa expunem riscurile cele mai frecvent intalnite la persoanele ce nu beneficiaza de tratament ortodontic, alegand o clinica stomatologica Cluj specializata pe astfel de proceduri, dar si beneficiile pe care un aparat dentar ni le poate duce.

Cuprins:

1. Corectarea alinierii dentare

2. Imbunatatirea vorbirii si a functiei de digestie

3. Prevenirea unor probleme dentate

4. Prevenirea problemelor de ocluzie

5. Imbunatatirea igienei dentare

6. Prevenirea problemelor la nivelul sanatatii generale

7. Imbunatatirea increderii in sine, a vietii profesionale si sociale

1. Corectarea alinierii dentare

Unul dintre principalele motive pentru care pacientii apeleaza la un dentist Cluj pentru tratament ortodontic, este corectarea alinierii dentare. In cazul persoanelor adulte, acest proces implica montarea unui aparat dentar fix, iar perioada de tratament difera in functie de situatia cu care se confrunta fiecare pacient. Aparatul dentar poate fi de mai multe tipuri precum ceramic, metalic, lingual si asa mai departe. Alegerea aparatului se face de catre client, la recomandarea medicului specialist, in functie de particularitatile specifice cu care se confrunta fiecare persoana, astfel incat tratamentul ortodontic sa fie eficient.

Corectarea alinierii dentare are o serie de beneficii importante precum estetica imbunatatita a zambetului si sanatatea gingiilor. Cu totii ne dorim un zambet frumos si sanatos, iar o simpla vizita la un stomatolog Cluj nu ne va indeplini in totalitate dorinta. Este esential sa luam in considerare si sa aplicam sfaturile oferite de catre specialist, iar daca aliniamentul dentar reprezinta o problema estetica ce se poate reflecta in sanatatea cavitatii bucale sau chiar generale a corpului, montarea unui aparat dentar are o importanta crescuta. In ceea ce priveste sanatatea gingiiglor, dintii strambi sau inghesuiti pot crea spatii stramte unde se pot acumula resturi alimentare si placa bacteriana, acestea ducand la inflamarea gingiilor, carii si alte probleme de sanatate orala.

2. Imbunatatirea vorbirii si a functiei de digestie

Vorbirea si functia de digestie pot fi imbunatatite in mod semnificativ, odata cu inceperea unui tratament ortodontic.

Dintii strambi, inghesuiti sau chiar prea departati pot influenta in mod negativ vorbirea si pronuntia cuvintelor. O aliniere corecta a danturii va aduce beneficii in aceasta directie, pacientul avand posibilitatea sa aiba o pronuntie mai precisa si o vorbire mai clara, imbunatatind astfel comunicarea, atat in viata personala, cat si profesionala.

In ceea ce priveste procesul de masticatie si digestie, tratamentul ortodontic joaca un rol foarte important, permitand pacientului sa macine alimentele corespunzator inainte de a fi inghitite. De multe ori ne confruntam cu probleme digestive si simptome deranjate din cauza masticatiei inadecvate.

Un aparat dentar poate reduce semnificativ aceste probleme digestive, datorita unei descompuneri corecte a alimentelor inainte de inghitire, ce atrage cu sine si o digestie mai eficienta.

3. Prevenirea unor probleme dentate

Un alt beneficiu major pe care un aparat dentar ni-l poate aduce, face referire la prevenirea unor probleme detare ce pot fi cauzate de o aliniere incorecta a danturii. In acest sens, este important sa constientizam gravitatea situatiilor cu care ne putem confrunta si cum acestea ne-ar putea afecta atat sanatatea orala, cat si cea generala, odata cu trecerea timpului. Printre cele mai comune beneficii pe care un aparat dentar le poate avea in aceasta sfera, amintim:

• Prevenirea unor boli parodontale

Persoanele care dezvolta aceste boli parodontale, au tesuturile de sustinere ale dintilor afectate, inclusiv osul din jurul acestora si gingiile, care in timp ne vor duce cu pasi rapizi catre pierderea treptata a danturii. Dintii care nu au un aliniament corect vor exercita o presiune neuniforma asupra tesuturilor, crescand in acest fel riscul ca acestea sa sufere inflamatii serioase si deteriorari vizibile.

• Prevenirea cariilor dentare

Cariile dentare pot parea niste probleme minore cu care ne confruntam, cel putin o data in viata. Si asa si este, insa daca sunt tratate corespunzator si la timpul potrivit. Conform studiilor, un procent important de persoane nu au un obicei din a face vizite regulate la medicul stomatolog, astfel ca identificarea precoce a cariei si tratarea eficienta a acestora nu este tocmai posibila. O carie netratata poate necesita o vizita chiar si la urgente stomatologice Cluj, daca situatia este grava, iar simptomele va pot afecta calitatea vietii. Dintii strambi sau suprapusi pot crea spatii inaccesibile intre ei, unde resturile alimentare si placa bacteriana pot sa se acumuleze usor, ducand astfel catre formarea cariilor dentare.

• Protejarea smaltului dentar

Dintii care sunt supraincarcati sau in pozitii incorecte au tendinta de a intra in contact excesiv sau neuniform, acest aspect ducand la uzura excesiva a smaltului dentar. Uzura creata poate creste vulnerabilitatea danturii la carii si la sensibilitate dentara accentuata.

4. Prevenirea problemelor de ocluzie

Problemele de ocluzie sunt similare cu cele de muscatura si se refera la aliniamentul danturii atunci cand avem gura inchisa. Daca aveti probleme de acest tip, cu siguranta va veti regasi in cel putin o situatie pe care o vom prezenta in randurile ce urmeaza. O ocluzie incorecta, poate duce la dezvoltarea mai multor probleme de sanatate atat orala, cat si generala, iar cele mai des intalnite se traduc prin:

• Bruxismul

Bruxismul se manifesta prin macinarea sau frecarea involuntara a dintilor, iar in cele mai multe cazuri acest fenoment se intampla in timpul somnului. O ocluzie incorecta favorizeaza aparitia bruxismului si poate cauza sensibilitate dentara crescuta, dureri dentare, uzura excesiva a dintilor si chiar fracturi dentare.

• Disfunctia ATM (articulatia temporomandibulara)

Alinierea incorecta a danturii poate afecta chiar si articulatia temporomandibulara (ATM), care este responsabila pentru legarea maxilarului de craniu. Intalnirea incorecta a dintilor poate crea o presiune excesiva asupra articulatiei temporomandibulare, aparand astfel simptome precum durerile de cap, dureri faciale, zgomote anormale in timpul miscarii maxilarului sau chiar dificultati in deschiderea sau inchiderea gurii.

5. Imbunatatirea igienei dentare

Serviciile de stomatologie Cluj pentru montarea unui aparat dentar, va vor ajuta si in procesul de imbunatatire a igienei dentare, in mai multe moduri. Cele mai importante si comune, se traduc prin:

• Prevenirea problemelor gingivale

Asa cum am mentionat in randurile anterioare, o igiena orala deficitara si un aliniament incorect al dintilor, pot cauza boli parondontale, pierderea dintilor fiind rezultatul acestora. Pentru a evita nevoia unui implant dentar Cluj timpuriu, este esential sa mentinem atat sanatatea dintilor, cat si a gingiilor, astfel incat sa evitam problemele gingivale cu un risc crescut.

• Accesibilitate imbunatatita

Periajul dentar si utilizarea atei dentare voi fi mai eficiente odata ce dantura va fi aliniata corect. In acest fel, resturile alimentare si placa bacteriana pot fi inlaturate mai eficient, reducand astfel riscul aparitiei cariilor, problemelor gingivale sau a mirosului neplacut.

• Reducerea riscului de infectii la nivelul cavitatii bucale

De cele mai multe ori, inflamatiile gingivale si infectiile cavitatii bucale sunt provocate de placa bacteriana care ramane intre dinti. Un aliniament corect al danturii va permite o curatare eficienta a acesteia, reducand astfel riscul de aparitie a infectiilor.

6. Prevenirea problemelor la nivelul sanatatii generale

Problemele dentare nerezolvate va pot afecta nu doar la nivelul cavitatii bucale, ci si pot avea consecinte serioase asupra intregului organism, provocand reactii inflamatorii in corp. Alegand cu atentie o clinica dentara Cluj, care sa va ofere tratamentul ortodontic de care aveti nevoie, puteti preveni probleme de sanatate la nivelul intregului organism, prin mai multe modalitati, cum ar fi:

• Prevenirea inflamatiilor cornice

• Reducerea riscului de infectii

• Imbunatatirea absorbtiei nutrientilor

7. Imbunatatirea increderii in sine, a vietii profesionale si sociale

Decizia de a urma un tratament ortodontic si de a purta un aparat dentar poate influenta in mod semnificativ increderea in sine, viata profesionala si sociala. Aceasta alegere poate imbunatati aspectul estetic al zambetului, facilitand interactiunile sociale si crescand increderea si stima de sine, avand totodata, un impact pozitiv asupra vietii profesionale.

Un chip luminos va avea intotdeauna un zambet cald si placut, iar un studiu in care a fost inclus un numar impresionant de persoane, arata faptul ca peste 60% din oamenii cu care interactionam, prima data cand cunosc o persoana noua se uita la zambet.

Imbunatatirea daturii si a zambetului dumneavoastra nu doar ca va va oferi o multime de beneficii in viata sociala, dar si profesionala, sporind increderea in propria persoana si puterea de convingere.

In concluzie, alegerea unui cabinet stomatologic Cluj pentru a incepe tratamentul ortodontic, este esentiala in cazul persoanelor cu un aliniament incorect al danturii. Pe langa latura estetica, ce va avea un impact pozitiv important asupra stimei de sine, dezvoltarii vietii sociale si progresului profesional, alegand un aparat dentar pentru imbunatatirea danturii, va puteti bucura si de beneficii importante cu privire la sanatatea dumneavoastra orala si chiar generala. Tratarea problemelor de aliniament va contribui activ la reducerea aparitiei bolilor parodontale, a infectiilor, bruxismului, durerilor de cap, faciale, problemelor cu digestia si multe altele.

Evitati vizitele neplacute la urgenta stomatologie Cluj si alegeti sa aveti un zambet frumos si sanatos pentru tot restul vietii!