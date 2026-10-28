Senatul a votat pe 28 octombrie 2026 un proiect care ar permite fiecărui operator de transport alternativ să folosească cel mult o mașină primită în folosință fără plată. Acest împrumut se numește comodat. Limita nu privește mașinile pe care operatorul le deține, le închiriază sau le folosește prin leasing.

Votul Senatului nu schimbă încă regulile pentru șoferi și operatori. Proiectul a ajuns la Camera Deputaților, care va lua decizia finală. Până atunci, legea în vigoare permite comodatul pentru fiecare autoturism, fără o limită numerică în articolul privind eliberarea copiei conforme. Un operator care folosește acum două mașini împrumutate nu trebuie să renunțe la una din cauza votului Senatului.

Ce s-ar schimba pentru a doua mașină împrumutată

Pentru fiecare mașină folosită la transport alternativ, operatorul are nevoie de o copie conformă, adică actul emis de Autoritatea Rutieră Română (ARR) pentru acea mașină. Dacă proiectul devine lege în forma votată de Senat, operatorul nu ar mai putea obține acest act pentru o a doua mașină luată în comodat. Ar putea folosi în continuare alte mașini deținute, închiriate sau luate în leasing, cu actele cerute de lege.

Propunerea inițială elimina cu totul comodatul. Comisia pentru transporturi a Senatului a păstrat această posibilitate pentru o singură mașină. Textul votat nu stabilește ce se întâmplă cu copiile conforme deja emise pentru mai multe mașini împrumutate și nu prevede o perioadă de trecere la noua limită.

Ce acte se depun acum la ARR

Operatorii care cer în prezent o copie conformă pentru o mașină în comodat urmează regulile actuale. Din 24 septembrie 2026, cererile pentru transport alternativ se depun doar online, prin sistemul ARR.

Operatorul depune cererea, autorizația de transport alternativ, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a mașinii, declarația cerută pentru condițiile legale ale acesteia și contractul de comodat autentificat.

Operatorul atașează dovada plății tarifului de 100 de lei pentru fiecare an sau parte de an pentru care cere copia.

Legea dă 15 zile lucrătoare pentru eliberare, socotite din ziua în care a fost înregistrată cererea. După obținerea copiei conforme, operatorul poate solicita ecusoanele pentru mașină pe baza contractului de afiliere la o platformă.

Când ar putea începe limita

Proiectul nu are încă o dată de aplicare. Camera Deputaților îl poate adopta, modifica sau respinge. Dacă va fi adoptat definitiv, noua regulă va putea fi aplicată numai după promulgare și publicare în Monitorul Oficial, la trei zile de la publicare sau la o dată ulterioară stabilită în lege.