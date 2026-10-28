AnimaWings a intrat în insolvență la 28 octombrie 2026, la cererea proprie, potrivit Ziarului Financiar. Pentru pasagerii care așteaptă bani pe bilete sau despăgubiri, schimbarea privește felul în care își cer sumele datorate înainte de deschiderea procedurii.

Termenul pentru depunerea cererii în dosarul de insolvență este cel stabilit de Tribunalul București în hotărâre. Legea îl limitează la cel mult 45 de zile de la deschiderea procedurii. Pasagerii trebuie să verifice data exactă în hotărâre și în anunțul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, nu să considere că au automat 45 de zile.

Cum își cer pasagerii banii

Pentru un zbor anulat, regulile europene dau pasagerului posibilitatea de a alege între rambursarea biletului și redirecționarea către destinație. O compensație poate fi cerută separat. Aceasta poate fi de 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de distanța zborului, dar nu se acordă pentru orice anulare: contează când a fost anunțat pasagerul și cauza anulării.

Dacă dreptul la bani s-a născut înainte de deschiderea insolvenței, legea cere depunerea unei cereri de admitere a creanței în termenul fixat de instanță. Cu alte cuvinte, pasagerul anunță în dosar cât solicită și de ce. Cererea poate fi depusă și fără o hotărâre judecătorească prin care suma a fost deja stabilită. Reclamația trimisă companiei nu ține locul acestei cereri.

Data cumpărării biletului nu stabilește singură în ce categorie intră suma cerută. Contează când s-a născut dreptul la rambursare sau la compensație. Pentru sumele datorate după deschiderea procedurii, legea prevede o cale diferită de plată, fără înscrierea lor în tabelul datoriilor anterioare.

Actele și pașii de urmat

Pasagerul păstrează biletul și codul rezervării, dovada plății, anunțul de anulare și corespondența cu firma. Separă suma cerută pentru bilet de eventuala compensație.

Trimite cererea de rambursare prin formularul de sesizări al AnimaWings. Dacă biletul a fost cumpărat printr-o agenție sau o platformă, anunță și partenerul prin care a plătit.

Verifică termenul din hotărârea de deschidere și din anunțul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Pentru o datorie născută înainte de deschidere, depune la tribunal cererea de admitere, cu suma, motivul și actele care o dovedesc.

Dacă firma nu răspunde la reclamație în șase săptămâni sau răspunsul nu rezolvă problema, pasagerul poate trimite formularul de plângere către autoritatea pentru protecția consumatorilor. Plângerea nu înlocuiește cererea din dosarul de insolvență.

Pentru un bilet inclus într-un pachet de vacanță, organizatorul pachetului răspunde de serviciile promise în contract. Garanția pentru insolvența organizatorului nu acoperă automat un bilet cumpărat separat de la compania aeriană.

Prima cerere de insolvență a companiei fusese respinsă de Tribunalul București la 14 octombrie. Între timp, toate zborurile au rămas suspendate până inclusiv la 15 noiembrie 2026, potrivit anunțului companiei. Relatarea despre noua decizie îi numește ca administratori judiciari pe CITR, Infinexa Restructuring și Popescu&Asociații Insolvency.

Următorul pas al procedurii este anunțarea creditorilor și stabilirea listei sumelor cerute. Plata lor va depinde de verificarea cererilor și de banii disponibili în procedură.