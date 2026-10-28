Într-un sondaj făcut de eJobs în septembrie 2026, 41,4% dintre cei 115 angajatori chestionați au spus că nu au acordat măriri salariale în acel an. Procentul îi privește pe angajatorii care au răspuns, nu toate firmele din România.

Pentru un angajat care primește același salariu, sondajul nu ține loc de răspuns din partea firmei. El poate cere o discuție despre salariu și poate verifica dacă în contract există o creștere promisă. Lipsa unei măriri este însă altceva decât tăierea sau întârzierea salariului.

Ce au răspuns firmele despre salarii

În același sondaj, angajatorii au descris și alte feluri în care au procedat în 2026:

Ce au spus angajatorii Pondere din cei 115 chestionați Nu au acordat măriri salariale 41,4% Au mărit salariile doar angajaților cu cele mai bune rezultate 31,4% Au mărit salariile cât să acopere integral inflația 20% Au dat bonusuri o singură dată 7,1%

eJobs a chestionat separat și 1.000 de angajați. Procentele din tabel sunt însă răspunsurile angajatorilor: ele nu arată câți salariați au rămas fără mărire, ce sume au pierdut din puterea de cumpărare sau dacă situația este mai rea decât în 2025.

Ce poate cere angajatul

Salariul se stabilește prin negociere, cu respectarea salariului minim legal. Dacă nu există o creștere prevăzută de lege sau promisă prin contract, simplul fapt că firma nu dă o mărire nu îi aduce angajatului automat dreptul la una.

În schimb, salariul trecut în contract nu poate fi redus, de regulă, fără acordul angajatului. Schimbarea salariului cere un act semnat înainte de aplicare. Firma trebuie să plătească salariul cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contract sau în regulile aplicabile la locul de muncă.

Pașii dacă salariul este tăiat sau întârzie

Angajatul verifică salariul din contract, actele semnate ulterior și data la care trebuia să primească banii. Își poate verifica și salariul înregistrat în REGES-ONLINE.

Cere firmei o explicație în scris și păstrează contractul, dovezile plăților și mesajele despre salariu.

Poate sesiza inspectoratul teritorial de muncă. Inspectorii pot controla firma, dar nu pot hotărî plata diferențelor într-un conflict individual. Pentru recuperarea banilor, angajatul se poate adresa instanței. Drepturile salariale pot fi cerute în termen de trei ani de la data la care trebuiau plătite.