Acționarii Sphera Franchise Group au aprobat pe 28 octombrie 2026 un dividend de 0,932 lei brut pentru fiecare acțiune Sphera. Ultima zi în care acțiunile se pot cumpăra cu drept la această plată este 11 noiembrie. Banii vor fi plătiți pe 7 decembrie.

În aceeași zi, acționarii au aprobat contractarea a trei credite de la UniCredit, în valoare cumulată de 51,997 milioane euro. Creditele aduc o condiție pentru dividendele viitoare, dar nu schimbă plata deja aprobată pentru decembrie.

Cine primește dividendul din decembrie

Din 12 noiembrie, acțiunile Sphera se tranzacționează fără dreptul la acest dividend. Cine le cumpără începând cu acea zi nu primește plata din 7 decembrie. Cine le vinde începând cu 12 noiembrie păstrează dreptul la dividend. Compania identifică acționarii îndreptățiți la plată pe 13 noiembrie, data stabilită prin hotărârea acționarilor.

Cât rămâne după impozit

Dividendul de 0,932 lei pe acțiune este suma înainte de impozit. Pentru 100 de acțiuni, aceasta înseamnă 93,20 lei brut. Impozitul de 16%, aplicabil dividendelor distribuite începând cu 1 ianuarie 2026, este reținut la plată de companie. După impozit, exemplul de 100 de acțiuni înseamnă aproximativ 78,29 lei, înainte de rotunjirile făcute la plată.

Sphera a mai avut în 2026 o plată de dividende: 1,06 lei brut pe acțiune, începând cu 10 iunie. Noul dividend este suplimentar și este cu 0,128 lei brut pe acțiune mai mic decât cel din iunie.

Ce schimbă creditul pentru plățile viitoare

Pe durata creditului UniCredit și a oricărei prelungiri, Sphera nu va putea împărți profitul sub formă de dividende fără acordul scris dat în prealabil de bancă. Asta nu înseamnă că toate dividendele viitoare sunt interzise: ele depind de acordul băncii.

Plata dividendelor se face prin Depozitarul Central și intermediarii săi. Deținătorii care au acțiuni printr-un broker vor urmări încasarea prin acesta. Pentru acțiunile ținute într-un cont individual, Sphera urmează să anunțe agentul de plată și pașii de încasare înainte de 7 decembrie.