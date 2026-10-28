O garsonieră în București, cu 12,7 metri pătrați utili, este scoasă la vânzare de ANAF, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București. La a cincea încercare de vânzare, vânzarea începe la prețul de 88.400 de lei.

Persoana care vrea să participe trebuie să pregătească mai întâi 8.840 de lei pentru taxa de participare. Anunțul este public până pe 12 noiembrie 2026, la ora 07:00. Aceasta este încheierea perioadei de publicitate, nu data la care se stabilește cumpărătorul.

Câți bani trebuie pregătiți

Taxa de 8.840 de lei reprezintă 10% din prețul de pornire. Dacă garsoniera se vinde la suma minimă, câștigătorul mai are de achitat 79.560 de lei: taxa plătită se scade din preț. Diferența trebuie plătită în cel mult cinci zile de la comunicarea documentului cu rezultatul licitației. Dacă oferta câștigătoare este mai mare, crește și suma rămasă de plată.

ANAF arată că vânzarea este scutită de TVA. Garsoniera este însă de renovat, iar prețul de pornire nu spune cât vor costa lucrările sau celelalte cheltuieli legate de cumpărare.

Ce se cumpără la acest preț

Locuința se află pe strada Mihai Eminescu nr. 17, în Sectorul 1, la mansarda unei clădiri terminate în 1937. Are o cameră, bucătărie, WC și duș. Anunțul arată o suprafață utilă de 12,7 metri pătrați și o suprafață totală de 20,16 metri pătrați.

Garsoniera este la etajul 8, dar liftul urcă numai până la etajul 7. Ultimul etaj se parcurge pe scări. Pentru cine vrea să locuiască acolo sau să o închirieze, dimensiunea, renovarea și accesul sunt lucruri de verificat înainte de ofertă.

Prețul a coborât după o încercare fără cumpărător. Licitația precedentă, desfășurată între 20 și 30 septembrie 2026, nu a primit nicio ofertă la prețul de pornire de 102.000 de lei. Acum suma cerută este cu 13.600 de lei mai mică. Față de evaluarea ANAF de 136.000 de lei, reducerea anunțată este de 35%.

Când se poate licita

Anunțul actual este în perioada de publicitate din 13 octombrie până în 12 noiembrie 2026, ora 07:00. Potrivit procedurii ANAF, licitația pentru un bun evaluat la cel puțin 50.000 de lei durează zece zile după publicitate. Intervalul efectiv al ofertelor trebuie urmărit în secțiunea „Licitații în derulare” a platformei.

Ce verifici înainte de ofertă

Deschizi anunțul bunului și verifici fotografiile, suprafețele, starea locuinței și actele afișate. Pentru informații despre vizionare, DGRFP București indică numărul 021.307.5780.

Îți faci cont sau te autentifici în platforma eLicitațiiANAF. Când se deschide licitația, încarci documentele cerute și achiți taxa de 8.840 de lei.

Depui oferta numai după ce ai verificat suma pe care o poți plăti: oferta înregistrată nu mai poate fi retrasă. Dacă nu câștigi, taxa se restituie în cel mult cinci zile.