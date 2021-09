De ce este asa de importanta vitamina C pentru organism?

Care este rolul vitaminei C in organism? Vitaminele sunt substante chimice complexe, biologic active, indispensabile pentru functionarea corespunzatoare a organismului. Ele se gasesc in majoritatea alimentelor de provenienta naturala si sunt absolut necesare pentru cresterea, mentinerea vitalitatii si o stare generala de bine a organismului nostru. Vitamina C – cunoscuta si sub denumirea stiintifica de acid ascorbic – este probabil cea mai cunoscuta dintre toți micronutrienții. Ajută organismul să își mențină sistemul de aparare (imunitar) in buna stare de functionare. Poate fi obținută din alimentație, atunci când consumăm alimente bogate în vitamina C, cum ar fi fructele și legumele.

Despre vitamina C și rolul sau în organism. Care sunt beneficiile vitaminei C?



Printre numeroasele beneficii pe care le poate avea vitamina C am selectat cele mai importante:

Este un antioxidant puternic – protejează împotriva radicalilor liberi, care sunt asociați cu semnele de imbatranire prematura. Prezenta lor in corp prezinta un risc ridicat de apariție a multor boli cronice, degenerative.

Vitamina C reprezintă, astfel, un remediu natural, care susține buna funcționare a organismului. Datorită faptului că ajută la producția de colagen, vitamina C contribuie la vindecarea și cicatrizarea rănilor, având efect reparator asupra pielii. De asemenea mareste rezistenta capilarelor. De aceea este si un bun remediu pentru a preveni sau combate cuperoza. Efectul antioxidant al vitaminei C susține lupta împotriva radicalilor liberi, unul dintre factorii care duc la îmbătrânirea prematura a pielii.

De este asa de importanta in perioadele reci? Cum ne poate proteja de virusuri?

Ajută la întărirea imunității – vitamina C este un antiviral si un antioxidant puternic, care întărește capacitatea naturală de protecție a organismului;

Protejează împotriva răcelilor – datorită proprietăților antioxidante, poate preveni și ajuta la tratarea răcelilor și poate reduce simptomele asociate cu acestea;

Reduce riscul de boli cronice ale aparatului respirator – fiind un antioxidant puternic, vitamina C protejează împotriva radicalilor liberi, care sunt asociați cu un risc ridicat de apariție a multor boli cronice (astm bronsic)

Avem nevoie de Vitamina C in fiecare zi?

Stiai ca vitamina C nu poate fi produsa de organism?

Este o vitamina solubila in apa, si care nu poate fi depozitata in organism. Ea se elimina, in mod natural. Deoarece vitamina C nu poate fi produsa de organism, ea trebuie asigurata zilnic din alimentatie/suplimente alimentare.

Portia ta de vitamine C pe zi este foarte importanta

De cata vitamina C are nevoie organismul?

Este important de stiut ca doza zilnica recomandata difera in functie de varsta si sex. Barbatii trebuie sa isi asigure o doza mai mare in general, de 90 mg zilnic, in timp ce pentru femei, 75 mg sunt suficiente.

Femeile insarcinate au nevoie de o doza mai mare, doza recomandata este de 85 mg, iar pentru femeile care alapteaza, 120 mg.

Datorita efectului sau puternic antioxidant, fumatorii pot creste doza cu 35 de mg pe zi.

Pentru copii, vitamina C este indispensabila, deoarece este implicata in procesul natural de crestere si dezvoltare. In cazul lor, doza variaza in functie de varsta si este intre 25 mg pentru copii mai mici si poate merge pana la 75 mg pentru copiii mai mari.

Care sunt semnele deficientei de Vitamina C?

Lipsa vitaminei C afecteaza in primul rand secretia de colagen, o proteina esentiala, pe care o gasim in majoritatea tesuturilor. Pe langa aceasta, cea mai grava afectiune cauzata de lipsa vitaminei C este scorbutul, o boala care este rar intalnita in vremurile noastre.

Simptomele care pot anunta o deficienta a vitaminei C sunt:

Stare de oboseala si slabiciune;

Dureri musculare si de articulatii;

Sangerari nazale sau ale gingiilor;

Piele uscata;

Fragilitatea parului;

Efectele adverse ale consumului ridicat de vitamina C

Nu exista o doza maxima de risc pentru organism. In general, aceasta nu are potential toxic, nici de acumulare deoarece vitamina C este solubila in apa. Surplusul este intotdeauna eliminat prin urina. Insa efectele vitaminei C sunt dependente de doza. Cu cat aceasta este mai mare, cu atat efectele sunt mai vizibile. Singura atentionare este pentru persoanele care sufera de afectiuni gastrice sau ulcer – acestea vor simti disconfort la nivel digestiv si vor reduce doza in mod corespunzator.

Organismul nostru nu poate produce vitamina C, si nici nu o poate stoca pe termen lung. Asa că ai grija sa te asiguri ca face parte din alimentatia ta zilnica!



Uneori este o idee bună să adaugam dietei suplimentar, vitamina C, spre exemplu atunci cand o cantitate suficienta nu este obtinuta din alimente, sau cand organismul trece prin perioade solicitante (oboseala, stres, schimbare de mediu, schimbare de sezon)

Nu toata lumea este iubitoare de pastile. Chiar si atunci cand vorbim despre suplimente alimentare, cei mai multi asociaza pastilele direct cu medicamente si au rezerve sa le consume. Dar daca acestea sunt sub forma de drajeuri pe suport de ovaz, cu aroma de citrice, imbogatita cu miere, nu mai este nici o rezerva in a le consuma cu placere. Copiii le adora!

Ce bine este cand poti sa-ti asiguri doza zilnica prin consumarea unor sucuri naturale, cu adausuri de fructe bogate in vitamina C! Merisor si suc de mere completeaza si imbunatatesc calitatile recunoscute ale gelului de aloe vera, intr-o combinatie exotica, indragita de intreaga familie.