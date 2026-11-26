Un proiect de lege aflat la Camera Deputaților ar elimina impozitul pe venit și contribuția la sănătate pentru plata primelor 32 de ore suplimentare pe lună, lucrate de salariați cu normă întreagă din firme private, la același angajator. Scutirea nu se aplică acum: proiectul a fost depus în 2017 și are un raport de respingere din 2025, potrivit Camerei Deputaților.

Dacă propunerea ar deveni lege, pentru plata acelor ore ar rămâne de reținut contribuția pentru pensie, numită CAS. Angajații nu au, deocamdată, o sumă în plus de primit în baza proiectului.

Cine ar primi mai mulți bani pentru orele suplimentare

Scutirea propusă privește venitul din primele 32 de ore suplimentare ale fiecărei luni, nu întregul salariu. Pentru orele care depășesc acest număr ar rămâne taxarea obișnuită. Proiectul exclude salariații plătiți integral sau parțial din bani publici.

Nu este vorba despre un plus fix, egal pentru toți. Diferența de bani primită în mână ar depinde de cât este plătit salariatul pentru orele suplimentare; proiectul nu stabilește o sumă în lei pe care fiecare angajat ar încasa-o.

Cei 32 de ore reprezintă plafonul propus pentru scutirea de taxe, nu o nouă limită a timpului de lucru. Regula ar conta pentru veniturile plătite pentru ore suplimentare, nu ar transforma orele libere primite în locul plății în bani în plus pe fluturașul de salariu.

Cum sunt compensate orele suplimentare acum

Potrivit Codului muncii, orele suplimentare se compensează mai întâi prin ore libere plătite, acordate în următoarele 90 de zile calendaristice. Dacă angajatorul nu poate acorda timp liber în acest termen, munca suplimentară se plătește în luna următoare, cu un spor de cel puțin 75% din salariul de bază corespunzător acelor ore.

Ca regulă, timpul de muncă, inclusiv orele suplimentare, nu poate depăși 48 de ore pe săptămână. Codul permite depășirea într-o săptămână numai dacă media calculată pe perioada de referință de patru luni rămâne în această limită. Munca peste limita legală este interzisă, cu excepțiile prevăzute pentru forță majoră și lucrări urgente legate de prevenirea sau înlăturarea urmărilor unui accident.

Proiectul așteaptă o decizie la Camera Deputaților

Inițiativa a fost depusă de 12 parlamentari, între care deputatul Claudiu-Vasile Răcuci și senatoarea Eleonora-Carmen Hărău. Senatul a respins-o la 18 septembrie 2017, după care a ajuns la Camera Deputaților sub numărul Pl-x 300/2017.

Camera a dezbătut proiectul în plen la 23 septembrie 2024. La 9 octombrie 2025, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a depus un raport suplimentar care propune respingerea lui. La 26 noiembrie 2026, fișa Camerei îl indica drept proiect cu raport depus, nu drept lege adoptată.

Camera Deputaților trebuie să decidă prin vot dacă adoptă sau respinge proiectul. Până la o eventuală adoptare și intrare în vigoare, plata orelor suplimentare nu beneficiază de scutirea propusă.