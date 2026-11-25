Ministerul Energiei discută prelungirea în 2027 a ajutorului de 50 de lei pe lună pentru factura la curent și un plafon de venit de până la 3.500 de lei. Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, a prezentat continuarea ajutorului ca pe o posibilitate, nu ca pe o decizie deja luată.

Ajutorul în vigoare este prevăzut până la 31 decembrie 2026. O persoană care depășește astăzi limita de venit nu poate cere cei 50 de lei în baza plafonului de 3.500 de lei discutat pentru anul viitor.

Valoarea lunară ar putea rămâne aceeași dacă schema va fi prelungită. Nici păstrarea ajutorului, nici noua limită de venit nu sunt însă aprobate pentru 2027.

Cine poate primi acum cei 50 de lei

Potrivit regulilor schemei începute la 1 iulie 2025, o persoană singură se încadrează dacă are un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei. Pentru o familie, limita este de 1.784 de lei net lunar pentru fiecare membru. Venitul net înseamnă banii rămași după reținerea taxelor.

Cei 50 de lei se acordă lunar sub forma unui tichet electronic și pot fi folosiți numai pentru plata curentului consumat la locuința pentru care se acordă sprijinul. Așa prevede Ordonanța de urgență nr. 35/2025, care stabilește aplicarea schemei până la sfârșitul lui 2026. În septembrie 2026, schema avea 717.761 de beneficiari.

Plafonul de aproximativ 2.000 de lei invocat în discuțiile despre 2027 nu descrie toate condițiile actuale: limita pentru persoana singură diferă de cea calculată pentru fiecare membru al familiei. Propunerea de 3.500 de lei nu stabilește încă dacă suma ar urma să fie verificată pentru o persoană sau pentru o gospodărie.

Cum se cere ajutorul aflat în vigoare

Pentru schema actuală, solicitarea se face prin platforma EPIDS. Persoanele care primesc venitul minim de incluziune sunt introduse automat în sistem, fără să depună această cerere.

Aceste reguli privesc ajutorul valabil până la 31 decembrie 2026. Discuțiile despre prelungire nu au schimbat nici pragurile de venit, nici felul în care se solicită tichetul în acest an.

Ce se discută pentru 2027

Ministrul a vorbit despre o schemă pentru primele nouă luni din 2027. În discuțiile despre schimbarea criteriilor din toamnă au fost menționate și mărimea locuinței, cât de bine este izolată și problemele de sănătate, pe lângă venit. Aceste criterii nu sunt condiții aplicabile acum.

Nu a fost stabilită printr-o decizie ordinea în care s-ar aplica variantele discutate pentru primele nouă luni și pentru toamnă. Următorul pas este aprobarea unei reguli care să precizeze durata ajutorului în 2027, limitele de venit și procedura pentru cei care vor să îl primească.