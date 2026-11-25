O mașină mică precum Sandero TCe 100 Euro 6 costă aproximativ 8.144 de lei pe an după cumpărare, într-un exemplu cu 10.000 km parcurși, un șofer de 31-40 de ani din afara Bucureștiului și a județului Ilfov și fără parcare, CASCO sau reparații. Dacă aceeași mașină ar pierde 12.000 de lei din valoare într-un an, costul total al exemplului ar ajunge la aproximativ 20.144 de lei.

Prima sumă cuprinde banii cheltuiți pentru folosirea mașinii, dar folosește un tarif RCA de referință, nu prețul unei polițe. A doua adaugă o pierdere de valoare aleasă doar pentru a arăta calculul, nu o plată făcută în acel an.

Cum ajunge exemplul la 8.144 de lei pe an

Sandero TCe 100 are motor de 999 cm³ și putere de 74 kW. La consumul mixt de 5,4 litri la 100 km indicat de Dacia și la media de 8,96 lei pe litru pentru benzina standard din 25 noiembrie 2026, calculul este 10.000 ÷ 100 × 5,4 × 8,96 = 4.838,4 lei. Consumul din trafic și prețul de la pompă pot schimba suma.

Cheltuială Calcul Lei pe an Benzină 10.000 km 4.838,4 RCA Reper ASF, clasa B0 1.469 Impozit Bază, înainte de decizia locală 82,5 Rovinietă 12 luni, Euro VI 254 ITP Înainte de prima inspecție 0 Întreținere Buget ales pentru exemplu 1.500 Total Fără alte cheltuieli 8.143,9

Cei 1.500 de lei pentru întreținere nu sunt un tarif și nu includ o reparație neprevăzută. Exemplul presupune că mașina este nouă și nu a ajuns încă la prima inspecție tehnică periodică, numită ITP.

Cât pot schimba RCA-ul, impozitul și drumurile totalul

În tarifele de referință ASF din mai 2026, pentru o mașină de 51-75 kW, șofer de 31-40 de ani și clasa B0, apar 1.469 de lei în restul județelor și 2.486 de lei în București și Ilfov. Aceste sume nu sunt oferte: în calculul propriu intră prețul poliței primite, care depinde și de istoricul de daune. RCA rămâne obligatoriu cât timp vehiculul este înmatriculat sau înregistrat, chiar dacă nu circulă zilnic.

Din 1 ianuarie 2026, Codul fiscal calculează impozitul auto și după norma de poluare. Pentru motorul Euro 6 de 999 cm³ din exemplu, fiecare grupă de 200 cm³ sau parte dintr-o grupă costă 16,5 lei: sunt cinci grupe, deci 5 × 16,5 = 82,5 lei pe an înainte de rotunjire și de o eventuală sumă adăugată prin hotărârea locală. Aceasta poate ridica baza până la 165 de lei; suma de plată se verifică la primăria localității.

Impozitul se achită în două rate: prima până la 31 martie, iar a doua până la 30 septembrie. Dacă îl achiți integral până la 31 martie, poți primi o reducere de cel mult 10%, numai dacă a fost aprobată local.

Prima ITP a unui autoturism nou, înmatriculat prima dată în România, este la trei ani, iar apoi inspecția se face la doi ani pentru un autoturism obișnuit de persoane, conform Registrului Auto Român. Stația STB afișa, la verificarea din 25 noiembrie 2026, 210 lei pentru un autoturism Euro 6. Aceasta înseamnă 105 lei pe an dacă împarți costul la doi ani, deși cei 210 lei se plătesc în anul inspecției; alte stații pot cere alte prețuri.

Rovinieta intră în buget dacă folosești drumurile naționale, autostrăzile sau drumurile expres. De la 1 octombrie 2026, tariful pentru 12 luni, cu TVA inclus, diferă după categoria de emisii din ordin:

Electrică: 228 lei.

Euro VI: 254 lei.

Euro V-IV: 292 lei.

Euro III-0: 330 lei.

O mașină folosită numai pe străzi locale nu are acest cost. Sunt exceptate și sectoarele de drum național din interiorul municipiilor, între indicatoarele de intrare și ieșire; o mașină electrică nu este însă scutită în general de rovinietă.

Cât costă benzina sau încărcarea la kilometrajul tău

Împarți kilometrii parcurși într-un an la 100, apoi înmulțești cu consumul la 100 km și cu prețul unui litru sau al unui kWh. Pentru comparația de mai jos, benzina folosește valorile Sandero și prețul din 25 noiembrie 2026, iar curentul folosește scenariul din simulatorul Dacia Spring: 12 kWh la 100 km și 1,30 lei/kWh acasă. Prețul de acasă depinde de contractul tău de electricitate.

La 5.000 km pe an: aproximativ 2.419 lei pentru benzină sau 780 lei pentru încărcare acasă.

La 10.000 km pe an: aproximativ 4.838 lei pentru benzină sau 1.560 lei pentru încărcare acasă.

La 15.000 km pe an: aproximativ 7.258 lei pentru benzină sau 2.340 lei pentru încărcare acasă.

La stațiile PPC blue, tarifele fără abonament afișate la 25 noiembrie 2026 erau de 1,99 lei/kWh la încărcare AC și 2,50 lei/kWh la încărcare DC. Pentru un Spring cu un consum de 12,4 kWh la 100 km, 10.000 km ar costa aproximativ 2.468 de lei la AC sau 3.100 de lei la DC, înainte de pierderile de încărcare. Acesta este alt consum decât cel de 12 kWh folosit în scenariul de acasă.

Cât pui în calcul pentru întreținere

Revizia, anvelopele și reparațiile nu sosesc mereu în același an. Ca repere de piață, ghidul CatDam indică între 400 și 1.200 de lei pe an pentru revizie, între 500 și 800 de lei pe an pentru anvelope cu prețul împărțit pe durata folosirii și între 100 și 200 de lei pe an pentru schimbul sezonier. Aceste intervale nu sunt tarife oficiale și nu stabilesc costul reparațiilor.

Împarți prețul anvelopelor sau al unei lucrări periodice la numărul de ani în care le folosești. Pentru o mașină rulată, treci separat reparațiile estimate din istoricul de service și din ofertele primite de la atelier; bugetul de 1.500 de lei din exemplul inițial nu le acoperă automat.

Cum afli costul pe an și pe kilometru

Completează fișa de mai jos cu sumele pentru mașina ta. Păstrează separat cheltuielile efectiv plătite de pierderea de valoare, care nu îți scoate bani din cont în acel an.

Combustibil sau curent: ____ lei, din kilometrii anuali, consumul mașinii și prețul plătit.

RCA: ____ lei, din oferta pentru șoferul și mașina ta, nu din tariful de referință.

Impozit: ____ lei, din suma stabilită de primărie.

Rovinietă și alte taxe de drum sau de pod: ____ lei, după drumurile folosite și tarifele aplicabile.

ITP: ____ lei, din tariful stației alese; pentru o medie anuală, împarte prețul la anii dintre inspecții.

Revizii, anvelope și reparații: ____ lei, din planul de întreținere, istoricul mașinii și ofertele atelierelor. Împarte pe ani cheltuielile care nu se repetă anual.

Parcare, spălare și CASCO, dacă se aplică: ____ lei, din contracte, tarifele locale și poliță.

Credit, dacă există: ____ lei în ratele plătite într-un an, din contract și graficul de rambursare. Notează separat cât reprezintă dobândă și comisioane.

Adună cheltuielile de folosire și deținere, fără ratele creditului. Rezultatul este costul plătit efectiv pentru mașină într-un an, după cumpărare. Împarte această sumă la kilometrii parcurși în același an. În exemplu, 8.144 ÷ 10.000 înseamnă aproximativ 0,81 lei pe kilometru. Estimează valoarea mașinii la sfârșitul anului comparând modele cu același an, motor, kilometraj și dotări. Scade această valoare din cea de la începutul anului, apoi adaugă diferența la cheltuielile anuale și împarte din nou la kilometrii parcurși.

De exemplu, o valoare de 80.000 de lei la început și una estimată la 68.000 de lei la sfârșit dau o depreciere de 12.000 de lei. Adăugată ipotetic la cele 8.144 de lei din exemplul Sandero, aceasta duce la 20.144 de lei pe an, adică aproximativ 2,01 lei pe kilometru. Prețurile din anunțuri sunt prețuri cerute, nu sume de vânzare confirmate.

Dacă ai credit, ratele întregi îți arată câți bani trebuie să ai disponibili lunar. Pentru costul total al deținerii, adaugă la cheltuielile mașinii dobânda și comisioanele, nu și partea din rată care rambursează prețul ei; altfel, ai număra de două ori cumpărarea. La o mașină rulată folosești propria valoare de pornire, propria depreciere și reparațiile estimate pentru starea ei.

Întrebări frecvente

Mai plătesc RCA și impozit dacă nu circul cu mașina?

Da, cât timp vehiculul rămâne înmatriculat sau înregistrat. Rovinieta se plătește numai pentru folosirea drumurilor cărora li se aplică.

Ce fac cu impozitul dacă am cumpărat mașina în cursul anului?

Depui declarația la organul fiscal local în cel mult 30 de zile de la cumpărare. Pentru o mașină cumpărată și înmatriculată în cursul anului, impozitul începe, în principiu, la 1 ianuarie al anului următor.

Ce pot face dacă primesc trei oferte RCA foarte mari?

Poți cere BAAR să îți aloce un asigurător dacă ai oferte de la trei asigurători diferiți, toate pentru 12 luni și toate peste pragul calculat din tariful de referință, clasa bonus-malus și factorul de 1,36 aplicabil cererilor înregistrate din 30 mai 2026. Păstrează ofertele pentru același vehicul și aceeași persoană, fără clauze suplimentare, și depune-le cu actele cerute de BAAR. Pentru un dosar complet, BAAR are 20 de zile să soluționeze cererea; după alocare, ai 10 zile lucrătoare să contactezi asigurătorul.

O mașină hibridă primește automat impozit redus?

Nu. Pentru hibridele cu emisii de cel mult 50 g CO₂/km, consiliul local poate acorda o reducere de maximum 30%; suma depinde de hotărârea locală. Pentru o mașină complet electrică, impozitul este de 40 de lei pe an.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Codul fiscal publicat de ANAF; tarifele RCA de referință ASF din mai 2026 și procedura BAAR; Registrul Auto Român; Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 888/2026 și informațiile CNAIR despre rovinietă; tarifele STB pentru ITP; datele tehnice și simulatorul Dacia; tarifele PPC blue; estimările de întreținere CatDam; media prețului benzinei publicată de PretCarburant.ro pentru 25 noiembrie 2026.