O analiză publicată în exclusivitate de Economica.net atribuie eliminării unor scutiri de la contribuția pentru sănătate 4,2 miliarde de lei încasate în plus de Fondul Sănătății în primele nouă luni din 2026. Pentru oamenii vizați, schimbarea înseamnă bani reținuți din pensie sau din anumite indemnizații ori o contribuție de plătit pentru o rudă fără venituri aflată în întreținere.

De la 1 august 2025, soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate, nu mai sunt scutiți de contribuția pentru sănătate. Tot de atunci, contribuția se reține din partea pensiei care depășește 3.000 de lei pe lună.

Potrivit aceleiași analize, peste 650.000 de persoane aveau statut de coasigurat la momentul schimbării. Contribuțiile pentru sănătate au reprezentat 89,84% din veniturile Fondului Sănătății în primele nouă luni din 2026. Fondul este administrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și plătește, între altele, servicii medicale și medicamente.

Dintr-o pensie de 5.300 de lei se rețin 230 de lei pentru sănătate

Pensionarul plătește 10% numai din partea care trece de 3.000 de lei lunar, nu din pensia întreagă. În exemplul dat de ANAF, dintr-o pensie de 5.300 de lei se scad mai întâi 3.000 de lei. Contribuția este 10% din cei 2.300 de lei rămași, adică 230 de lei.

Casa de pensii reține suma când plătește pensia. Pensionarul nu depune o declarație și nu face o plată separată pentru această contribuție. Dintr-o pensie de cel mult 3.000 de lei nu se reține contribuția pentru sănătate în baza acestei reguli.

Pentru o rudă fără venituri, plata se face prin declarația unică

Înainte de 1 august 2025, soțul, soția sau părintele fără venituri proprii putea fi asigurat prin persoana care îl întreținea, fără plata acestei contribuții. Acum, persoana asigurată poate opta să plătească pentru fiecare astfel de rudă. Suma este 10% din șase salarii minime brute, luându-se salariul minim valabil la 1 ianuarie în anul în care face opțiunea.

Pentru o opțiune făcută în 2025, ANAF a folosit salariul minim de 4.050 de lei. Calculul este 4.050 × 6 × 10%, adică 2.430 de lei pentru o persoană. Aceasta este suma calculată pentru 2025, nu o sumă care se preia automat pentru o opțiune făcută în 2026.

Persoana asigurată depune declarația unică pentru ruda aflată în întreținere și achită 25% din contribuția datorată la depunere.

Restul de 75% se achită până la 25 mai inclusiv a anului următor. Pentru o opțiune făcută în 2026, termenul este 25 mai 2027.

Contribuția se reține și din unele indemnizații

Schimbarea din august 2025 privește și indemnizațiile de șomaj, indemnizațiile pentru concediul de acomodare sau creșterea copilului, ajutorul de incluziune și anumite drepturi acordate prin legi speciale. În aceste cazuri, instituția care plătește venitul reține contribuția; beneficiarul nu depune o declarație și nu o achită separat.

Au rămas scutite, în condițiile prevăzute de lege, categorii precum copiii și tinerii eligibili, femeile însărcinate și lăuzele, bolnavii oncologici cuprinși în programe naționale, persoanele cu handicap pentru anumite venituri și persoanele aflate în detenție. Suma de 4,2 miliarde de lei este atribuită de Economica.net schimbărilor din lege; ea nu arată cât a plătit fiecare categorie și nici nu separă efectul scutirilor eliminate de alte schimbări ale veniturilor sau ale colectării.

Reținerea contribuției din partea pensiei care depășește 3.000 de lei este prevăzută să se aplice până la 31 decembrie 2027.