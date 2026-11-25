Dacă veniturile abia acoperă cheltuielile, poți economisi pentru viitorul copilului doar ce rămâne după plățile necesare; în unele luni, suma este zero. Începe cu o rezervă la care poți ajunge când apare o urgență, apoi pune deoparte sume mici în lunile în care îți permite bugetul și verifică ajutoarele pentru care familia poate avea dreptul.

Cât îți permite bugetul să economisești

Adună veniturile pe care știi că le vei încasa. Scade locuința, utilitățile, mâncarea, sănătatea, transportul, școala, ratele minime și taxele. Scade și o parte lunară pentru plăți care nu apar în fiecare lună, cum sunt unele cheltuieli școlare sau pentru locuință.

Ce rămâne este cel mult suma pe care o poți economisi fără să lași aceste plăți neacoperite. De exemplu, la venituri sigure de 1.500 de lei pe lună, pentru a pune deoparte 100 de lei, toate cheltuielile de mai sus trebuie să însumeze cel mult 1.400 de lei: 1.500 minus 1.400 înseamnă 100 de lei. Dacă ajung la 1.500 de lei, suma disponibilă pentru economii este zero. Nu lua un împrumut ca să alimentezi economiile copilului.

Fă întâi o rezervă pentru urgențe

Ține rezerva separat de banii pe care îi blochezi pentru copil. Poți începe cu o sumă pentru o cheltuială neprevăzută, apoi poți urmări să acoperi o lună de plăți esențiale. Trei luni pot fi un obiectiv ulterior, nu o obligație și nici o sumă potrivită automat fiecărei familii, arată recomandările Consumer Financial Protection Bureau privind economiile pentru urgențe.

Nu există o sumă minimă legală pe care trebuie să o economisești pentru copil. Poți pune deoparte 50 sau 100 de lei numai în lunile în care rămân bani, inclusiv din alocație.

Alocația este un drept al copilului, nu un ajutor condiționat de veniturile familiei, potrivit Legii nr. 61/1993. Legea nr. 141/2025 a menținut-o în 2026 la nivelul din decembrie 2025. În martie 2026, Prefectura Alba a notat sumele plătite: 719 lei pe lună până când copilul împlinește 2 ani sau 3 ani, dacă are handicap; 292 lei de la 2 la 18 ani; 719 lei pentru copiii cu handicap de la 3 la 18 ani.

Unde poți ține banii copilului

Alegerea depinde de momentul în care ai putea avea nevoie de bani, de costuri și de riscul de a pierde din sumă.

Cont sau depozit bancar. Compară dobânda, comisioanele, suma minimă cerută de bancă, dacă există, și condițiile de retragere. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare acoperă depozitele eligibile până la echivalentul în lei a 100.000 de euro pentru fiecare persoană și bancă; depozitele aceleiași persoane la aceeași bancă se adună. Dacă depozitele devin indisponibile, compensația se plătește, în condițiile legii, în cel mult 7 zile lucrătoare.

Compară dobânda, comisioanele, suma minimă cerută de bancă, dacă există, și condițiile de retragere. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare acoperă depozitele eligibile până la echivalentul în lei a 100.000 de euro pentru fiecare persoană și bancă; depozitele aceleiași persoane la aceeași bancă se adună. Dacă depozitele devin indisponibile, compensația se plătește, în condițiile legii, în cel mult 7 zile lucrătoare. Junior Centenar. Contul se deschide automat la Trezorerie pentru copilul român sub 18 ani. La depuneri de cel puțin 1.200 de lei într-un an calendaristic, statul acordă o primă de 600 de lei pentru acel an, iar soldul primește dobândă de 3% pe an. Prima și dobânda se plătesc la 18 ani și nu sunt impozitate. Înainte de majorat, retragerea este permisă doar în excepțiile prevăzute pentru situații medicale grave, anumite nevoi de sprijin medical-social sau deces.

Contul se deschide automat la Trezorerie pentru copilul român sub 18 ani. La depuneri de cel puțin 1.200 de lei într-un an calendaristic, statul acordă o primă de 600 de lei pentru acel an, iar soldul primește dobândă de 3% pe an. Prima și dobânda se plătesc la 18 ani și nu sunt impozitate. Înainte de majorat, retragerea este permisă doar în excepțiile prevăzute pentru situații medicale grave, anumite nevoi de sprijin medical-social sau deces. Fond de investiții. Nu este un depozit bancar și nu are garanția acestuia. Valoarea investiției poate scădea; ghidul Autorității de Supraveghere Financiară recomandă verificarea riscurilor, comisioanelor și actelor produsului.

Dacă poți depune 100 de lei în fiecare lună, după 12 luni ai depus 1.200 de lei în Junior Centenar și atingi pragul pentru prima de 600 de lei. Prima se plătește la majoratul copilului, nu la sfârșitul anului depunerii. Dobânda nu are o sumă fixă în acest exemplu: depinde de sold și de momentul depunerilor.

La un cont bancar obișnuit, Codul fiscal, la articolul 97, prevede un impozit de 16% pe dobânda încasată, reținut de bancă. Separat, contribuția la sănătate poate apărea dacă veniturile relevante cumulate ating pragurile anuale; în 2026, acestea sunt 24.300, 48.600 și 97.200 de lei, iar contribuția este de 10% din pragul corespunzător. Prima și dobânda Junior Centenar nu intră sub impozitul pe dobânda bancară obișnuită.

Ce sprijin poate verifica o familie cu venituri mici

Ajutorul pentru familia cu copii este o parte a venitului minim de incluziune, numit VMI. Pentru drepturile aferente lunii aprilie 2026 și după aceea, OUG nr. 23/2026 a schimbat pragurile și sumele. Pentru această parte a ajutorului, venitul net lunar ajustat trebuie să fie de cel mult 998 de lei; familia trebuie să îndeplinească și celelalte condiții ale programului.

Venitul ajustat nu se obține prin simpla împărțire la numărul de persoane. Venitul net al familiei din luna dinaintea cererii se împarte la 1 pentru primul membru, plus 0,5 pentru fiecare membru în plus. Alocația de stat, bursele și anumite alte ajutoare nu intră în venitul folosit la calcul, potrivit regulilor prezentate de DGASPC Sector 3.

De exemplu, pentru doi adulți și doi copii cu 1.500 de lei venit net lunar luat în calcul, împărțitorul este 1 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 2,5. Venitul ajustat este 1.500 împărțit la 2,5, adică 600 de lei. Dacă familia îndeplinește și celelalte condiții, suma din tabel pentru doi copii și acest venit este de 288 de lei lunar.

DGASPC Sector 3 publică pragurile, sumele și actele pentru VMI. Ajutorul lunar pentru familia cu copii este:

Venit ajustat și copii Familie, lei Un părinte, lei Cel mult 393 lei, un copil 186 227 Cel mult 393 lei, doi copii 372 451 Cel mult 393 lei, trei copii 556 675 Cel mult 393 lei, cel puțin patru copii 741 900 Între 394 și 998 lei, un copil 145 202 Între 394 și 998 lei, doi copii 288 394 Între 394 și 998 lei, trei copii 431 593 Între 394 și 998 lei, cel puțin patru copii 571 786

Pentru copilul care primește acest ajutor, peste 15 absențe nemotivate într-o lună reduc suma aferentă lui cu 50%. Peste 30 de absențe, suma aferentă copilului poate să nu mai fie acordată pentru perioada respectivă.

Copiii care îndeplinesc condițiile și merg la grădiniță, la școala primară sau la gimnaziu în sistemul de stat pot primi și tichetul social educațional de 500 de lei, o singură dată pe an școlar. Programul acoperă anii 2023-2027. Școala strânge cererile și comunică părinților condițiile și termenul; pentru anii școlari 2024-2027, Ministerul Educației indică depunerea în 25 de zile de la începutul anului școlar.

Pentru cheltuielile cu energia, familia poate verifica la primărie ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie. Cererea se depune, în principiu, la primărie sau prin asociația de proprietari, cu actele de identitate, dovada locuinței, factura și dovezile veniturilor. Primăria poate spune condițiile și termenul aplicabile locuinței și familiei.

Cum ceri ajutorul pentru familia cu copii

Calculează venitul net al familiei din luna anterioară cererii, fără veniturile exceptate, apoi verifică pragul VMI. Pregătește cererea standard, informarea privind datele personale, declarația pe propria răspundere, angajamentul de plată, actele de identitate, certificatele de naștere și dovezile de venit. Adaugă, după caz, actele pentru locuință și componența familiei, adeverințele școlare, extrasele de cont și actele privind autoturismele sau alte bunuri. Pentru tutelă, divorț, plasament, deces ori altă situație specială, adaugă actele care o dovedesc. Depune cererea și actele pe hârtie sau electronic la serviciul public de asistență socială al primăriei ori sectorului unde ai domiciliul, reședința sau locuiești. Păstrează decizia primită: ea arată dacă ajutorul a fost aprobat ori respins.

Întrebări frecvente

Poate depune și altcineva bani în Junior Centenar?

Da. La Trezorerie, oricine poate depune bani folosind un transfer bancar, un mandat poștal sau numerar. Contul copilului este deschis automat.

Ce se întâmplă dacă depun sub 1.200 de lei într-un an?

Nu se acordă prima de 600 de lei pentru acel an. Soldul Junior Centenar primește în continuare dobânda de 3% pe an.

Alocația copilului scade ajutorul VMI?

Nu. Alocația de stat este exclusă din venitul luat în calcul pentru VMI.

Ce pot face dacă cererea VMI este respinsă?

Decizia poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004. Cere serviciului social al primăriei procedura și termenul aplicabile deciziei primite.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Legea nr. 61/1993 și Legea nr. 141/2025; Prefectura Alba; Comisia Națională de Strategie și Prognoză; OUG nr. 23/2026 și DGASPC Sector 3; Ministerul Educației; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; Codul fiscal publicat de ANAF; Autoritatea de Supraveghere Financiară; Consumer Financial Protection Bureau; Instituția Prefectului Județul Giurgiu; Legea nr. 554/2004.