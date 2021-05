De ce incinerarea deseurilor medicale este benefica pentru toata lumea?

Deseurile bio-medicale acopera o gama larga de echipamente si consumabile medicale uzate. Acestea pot fi potential infectioase, astfel incat trebuie eliminate in mod responsabil. Unele din cele mai cunoscute deseuri biomedicale sunt seringile si acele, recipientele de urina, vasele de cultura si multele altele. Aceste articole pur si simplu nu pot fi refolosite in niciun fel dupa ce au fost utilizate initial.

Deseurile biomedicale pot fi sub forma lichida sau solida, cum ar fi sangele care se arunca sau fluidele corporale extrase.

Aceste deseuri sunt un produs secundar rezultat din procesele medicale din spitale, laboratoare si clinici, in urma operatiilor, tratamentelor sau diagnosticarea bolilor si afectiunilor.

Managementul responsabil al deseurilor in ceea ce priveste produsele biomedicale se incadreaza in principiile generale de igiena si ar trebui sa reprezinta o prioritate critica pentru orice unitate de sanatate si ingrijire din Romania. Doar in acest mod putem evita raspandirea virusurilor si bolilor contagioase care pot fi nefaste pentru oricine intra in contact cu ele.

Exista 4 categorii principale de deseuri medicale:

generale

infectioase

periculoase

radioactive

Ce servicii ofera o firma de neutralizare deseuri prin incinerare?

Practica momentului arata ca cea mai buna modalitate de a neutraliza deseurile periculoase rezultate din procesele medicale este incinerarea lor in masini uriase, proiectate special pentru acest scop.

Masinariile de incinerare sunt complexe si au fost special concepute pentru a elimina in mod eficient si responsabil aceste materiale astfel incat sa previna orice risc de raspandire a bolilor.

Din fericire, in Romania exista firme care se ocupa de tot ceea ce inseamna managementul deseurilor periculoase. Ecoburn ofera servicii integrate pentru managementul deseurilor periculoase:

consiliere in conformitate cu Legea 211/ 2011

incinerarea deseurilor periculoase in conditii ecologice si sigure

depozitarea controlata a deseurilor, in conformitate cu HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor si Ordinul 219/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

transportul deseurilor periculoase in conditii de maxima siguranta

furnizare ambalaje necesare pentru colectarea deseurilor periculoase.

De ce deseurile medicale trebuie sa fie incinerate?

Simplu spus, deseurile medicale sunt in esenta clasificate drept pericole biologice din cauza potentialului urias pe care il au in raspandirea bolilor.

De exemplu, daca produsele secundare ale proceselor de chimioterapie ar ajunge in aer, ele ar putea afecta animalele, insectele si pasarile, iar in cele din urma ar putea fi raspandite in randul oamenilor. Avand in vedere numarul urias de persoane care locuiesc mai ales in centrele urbane, acest lucru ar putea sa scape usor de sub control si ar putea ajunge un incident major dificil de gestionat de autoritati.

Prin urmare, neutralizarea corespunzatoare a deseurilor periculoase ne priveste pe toti. Dar, responsabilitatea gestionarii deseurilor medicale revine spitalelor, clinicilor, laboratoarelor, farmaciilor care produc deseurile.

Exista si alte metode pentru neutralizare deseuri periculoase?

Da, exista procese alternative de eliminare a deseurilor biomedicale:

dezinfectie

substante chimice

autoclavizare.

Cu toate acestea, multe autoritati recomanda si uneori impun prin lege utilizarea incineratoarelor ca modalitate sigura de eliminare a deseurilor biologice.

Cum functioneaza neutralizarea deseurilor periculoase prin incinerare?

Incineratoarele sunt complexe si concepute pentru a elimina in siguranta aceste materiale periculoase. Initial, deseurile sunt introduse intr-o camera primara unde temperatura atinge temperaturi de peste 1200 grade Celsius.

Gazele sunt apoi procesate printr-o camera secundara ce retine gazele timp de mai bine de 2 secunde. Apoi, exista o serie de sisteme de control al poluarii. Acest intreg proces asigura ca nu se evacueaza in mediu gaze nocive la sfarsitul procesului.

Ecoburn – servicii de neutralizare finala a deseurilor periculoase

Deseurile biomedicale si neutralizarea lor prin incinerare reprezinta chestiuni absolut vitale pentru managementul si eliminarea responsabila a deseurilor biomedicale. Natura periculoasa si letala a acestor produse inseamna ca spitalele, clinicile, laboratoarele trebuie sa respecte cu strictete regulile din domeniu si sa lucreze cu companii certificate de incinerare si neutralizare deseuri perioculoase.

Ecoburn ofera servicii integrate de eliminare finala a deseurilor, prin utilizarea incineratoarelor. In procesul de neutralizare deseuri, Ecoburn foloseste tehnologii actuale care protejeaza mediul si calitatea aerului.