Pentru 2026, recolta celor mai mari 20 de producători europeni este evaluată la circa 9,49 milioane de tone de mere, un volum cu 15,5% mai mic față de 2025 și cu 14,2% inferior mediei din ultimii zece ani. Estimarea pentru România indică 430.000 de tone, cu aproximativ 3% sub cantitatea de anul trecut și cu 12% sub media intervalului 2023-2025.

Potrivit celei mai recente estimări a WAPA, Asociația Mondială a Producătorilor de Mere și Pere, prezentată în Agrobiznes.ro, dacă prognoza se confirmă, Europa va înregistra a doua cea mai mică recoltă de mere din ultimul deceniu. Aproximativ 544.000 de tone ar urma să provină din producția ecologică, volum cu 14% sub cel din 2025.

Stocurile mai mari limitează presiunea imediată asupra prețurilor

Recolta redusă nu implică automat prețuri mai mari la începutul sezonului de comercializare. Stocurile de mere sunt de aproximativ două ori mai mari decât în 2025 și au contribuit la menținerea prețurilor la un nivel redus în prima parte a sezonului.

Situația se poate schimba în a doua jumătate a perioadei de comercializare, când oferta mai mică ar putea crea premise pentru creșterea prețurilor. Evoluția va depinde de dimensiunea recoltei, de stocuri, de calitatea fructelor și de cererea de pe piețele europene și externe.

Producătorii suportă în același timp costuri ridicate cu energia și logistica, precum și disponibilitatea redusă a unor produse pentru protecția plantelor. Condițiile meteorologice ar putea reduce cantitățile de soiuri timpurii și ar putea provoca probleme de calitate. În acest caz, o parte mai mare a recoltei ar urma să fie vândută la scurt timp după cules, în loc să rămână în depozite pentru perioade mai lungi.

Polonia și Franța ar putea înregistra scăderi mai mari decât România

Polonia, principalul producător european de mere, ar putea pierde aproximativ 30% din recoltă, iar Franța, al treilea mare producător, ar putea obține cu 24% mai puține mere decât anul trecut.

Cinci state ar urma să furnizeze împreună aproximativ 81% din producția Uniunii Europene (UE):

Polonia, cu o cotă estimată la 28%;

Italia, cu 24%;

Franța, cu 12%;

Germania, cu 11%;

Spania, cu 6%.

Europa de Est a fost afectată în mod deosebit de pierderile cauzate de înghețurile târzii, inclusiv Polonia, Cehia, Slovacia și nord-estul Ungariei. Urmări ale acestora au fost semnalate și în unele zone din Franța, Spania și Germania, dar și în țările baltice și Scandinavia.

Spania, Franța, Polonia și Suedia au fost țările afectate în mod deosebit de valurile de căldură de la sfârșitul primăverii și de pe parcursul verii. Aceste fenomene meteorologice vin pe fondul diminuării suprafeței cu meri din UE și al unor randamente în scădere.

Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA) indică printre cauzele structurale accesul mai limitat la produse pentru protecția plantelor, frecvența mai mare a secetei, înghețurilor târzii și inundațiilor, precum și extinderea producției ecologice, care are în general randamente mai mici.

Consumul mai slab și revenirea Turciei temperează avantajul unei oferte reduse

Consumul de mere este în scădere, în special în rândul tinerilor, care se orientează tot mai mult către produse considerate superalimente, precum fructele de pădure și avocado. Pentru producători, cererea mai slabă poate limita efectul comercial al unei recolte europene reduse.

Exportatorii europeni s-ar putea confrunta și cu o concurență mai puternică pe piețele externe, deoarece producția de mere din Turcia este estimată să se redreseze.

Recolta de pere crește față de 2025, dar rămâne sub media deceniului

În 2026, Europa ar urma să producă circa 1,946 milioane de tone de pere, cu 5,4% peste nivelul din 2025, dar cu 3,2% mai puțin decât media ultimului deceniu. Dacă prognoza se va confirma, aceasta va fi a patra cea mai redusă recoltă din ultimii zece ani. Din volumul total, aproximativ 72.000 de tone sunt pere ecologice.

Estimarea pentru recolta de pere din România este de 34.000 de tone, nivel inferior cu 3% celui de anul trecut și cu 12% mediei din perioada 2023-2025.

În ultimul deceniu, suprafața destinată cultivării perilor în Uniunea Europeană s-a micșorat cu aproximativ 20%. Randamentele mai mari la hectar au compensat parțial această reducere.

Cinci țări asigură împreună aproximativ 75% din producția europeană de pere:

Olanda, cu o cotă estimată la 20%;

Belgia, cu 19%;

Italia, cu 18%;

Spania, cu 12%;

Portugalia, cu 7%.

Stocurile epuizate susțin o piață mai favorabilă pentru pere

Condițiile de piață pentru producătorii de pere sunt considerate de USDA mai favorabile decât cele pentru mere. Cu excepția Olandei, stocurile europene de pere sunt în mare parte epuizate, iar presiunea exercitată de producția din emisfera sudică este redusă.

Evoluția favorabilă a cursurilor de schimb a sporit competitivitatea perelor europene pe piața sud-americană. În schimb, pe piața internă a Uniunii Europene se anticipează intensificarea concurenței, pe fondul unui consum în scădere.

Recolta obținută, volumul stocurilor, calitatea fructelor și cererea de pe piețele din Europa și din afara ei vor determina prețurile merelor și perelor.