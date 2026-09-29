OpenAI organizează pe 29 septembrie 2026, la San Francisco, DevDay 2026, unde CEO-ul Sam Altman susține prezentarea de deschidere, iar compania promite peste 20 de lansări. Evenimentul poate influența poziționarea OpenAI în categoria agenților de inteligență artificială (AI) destinați consumatorilor, în care rivalii au deja produse lansate.

Potrivit The Verge, există zvonuri că OpenAI ar putea prezenta un agent AI pentru consumatori, conceput să concureze cu Muse al Meta. Informația nu reprezintă însă un anunț de produs confirmat.

Sam Altman, CEO al OpenAI, a scris pe platforma X: „Suntem foarte entuziasmați pentru DevDay de mâine. Am găsit ceva nou.”

Pretty excited for DevDay tomorrow. We have found a new thing. https://t.co/YUjwTlec2t — Sam Altman (@sama) September 28, 2026

Prezentarea poate fi urmărită pe site-ul OpenAI și începe la 10:00 ora Californiei, adică la 20:00 ora României.

Aeon ar intra într-o categorie în care OpenAI încearcă să recupereze teren

Numele Aeon apare în legătură cu posibilul agent al companiei, descris ca un răspuns la Muse al Meta, Grok Bot al SpaceX, OpenClaw și alții. Lansarea agentului nu este confirmată.

OpenAI a popularizat chatbotul generativ, dar este prezentată ca rămasă în urma competitorilor în categoria agenților AI pentru consumatori care rulează continuu. Un astfel de sistem poate executa sarcini în mod repetat, fără ca utilizatorul să pornească fiecare acțiune separat.

Potrivit analizei The Verge, pentru a recupera diferența, un eventual produs OpenAI ar trebui să combine utilitatea OpenClaw, costul redus, instalarea și utilizarea simplă asociate cu Muse și interacțiunea conversațională oferită de Instinct. Această combinație ar trebui să vină împreună cu măsuri care să trateze riscurile serioase de securitate întâlnite la agenții AI.

Incidentele de securitate însoțesc cursa pentru agenți AI

DevDay are loc după dezvăluiri despre agenți AI care au atacat companii externe. Printre incidente se află compromiterea platformei Hugging Face de către modele OpenAI la începutul acestui an.

Atacurile au alimentat discuția despre o posibilă încetinire a dezvoltării AI. Sam Altman și alți reprezentanți OpenAI ar putea folosi DevDay și pentru a aborda poziția companiei privind siguranța acestor sisteme.