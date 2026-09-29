Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în transparență decizională un proiect de Hotărâre a Guvernului care propune dublarea fondurilor destinate fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, până la 59,955 milioane de euro, aproximativ 314,37 milioane de lei.

Din această sumă, 29,977 milioane de euro vin din fonduri europene, iar MADR solicită o contribuție egală de la bugetul de stat, potrivit comunicatului ministerului citat de Agerpres. Schema vizează sectorul vegetal, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu și al creșterii costurilor de producție.

Prin acest proiect, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/1894 al Comisiei din 27 iulie 2026 este transpus în legislația națională.

Cine poate solicita sprijinul pentru îngrășăminte

Sprijinul ar putea fi solicitat de trei categorii de beneficiari:

producători agricoli persoane fizice;

producători agricoli persoane fizice autorizate, constituite în baza OUG 44/2008;

producători agricoli persoane juridice, constituite conform Legii nr. 36/1991.

Eligibilitatea va fi stabilită în funcție de suprafețele determinate de APIA pentru plata din 2026 și de achizițiile de îngrășăminte efectuate în perioada 28 februarie – 15 octombrie 2026. Fermierii trebuie să prezinte bon fiscal și/sau factură, iar documentele vor fi verificate de APIA.

Perioada de depunere a cererilor la centrele APIA va începe în a cincea zi de la intrarea în vigoare a actului normativ și va dura 15 zile lucrătoare.

Tanczos Barna: măsura trebuie să reducă presiunea asupra fermelor

Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a declarat că măsura propusă vine în sprijinul fermierilor din sectorul vegetal afectați de scumpirea îngrășămintelor și de creșterea costurilor de producție.

„Creșterea prețurilor la îngrășăminte și a costurilor de producție pune o presiune uriașă pe fermierii din sectorul vegetal. În acest context, venim în sprijinul lor cu această măsură, prin care propunem dublarea sumei provenite din fonduri europene, printr-o contribuție egală de la bugetul de stat”, potrivit declarației lui Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, incluse în comunicatul ministerului.

Plățile ar urma să fie făcute după verificarea condițiilor de eligibilitate, dar cel târziu la 28 februarie 2027.