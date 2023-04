Cum să menținem un stil alimentar echilibrat și sănătos

Un stil de viață sănătos cuprinde o bunăstare generală atât din punct de vedere fizic, cât și mental, iar un rol foarte important în această ecuație îl joacă alimentația. O dietă echilibrată, bogată în alimente naturale, predominant vegetale și cereale integrale și o hidratare corespunzătoare pot cântări pozitiv în sănătatea noastră generală. În cele ce urmează vă vom prezenta câteva practici prin care să puteți menține un echilibru în toate aspectele vieții dvs., pornind de la relația pe care o aveți cu mâncarea și cumpărăturile alimentare. Mai mult decât atât, vă vom pune la dispoziție și sfaturi de nutriție, recomandate de specialiștii din domeniu.

Urmăriți diversitatea în farfurie

Oragnismul uman are anumite nevoi primare pentru a funcționa în termeni optimi, iar cea mai simplă variantă prin care să vă asigurați că acesta are toți nutrienții necesari este prin urmarirea diversității în alimentație. O dietă sănătoasă, care să vă confere energie pe toată durata zilei, conține alimente din toate segmentele piramidei alimentare – sursa cerealieră, și alimentele de bază, fibrele care se găsesc cu precădere în fructe și legume proaspete, proteină, atât animală, cât și vegetală, dar și grăsimile sănătoase. Dacă farfuria dvs., de la orice masă, conține câte puțin din fiecare categorie, atunci sănătatea dvs. ar trebui să fie în echilibru. Alături de variațiile meselor, la fel de importantă este și hidratarea corespunzătoare – minim doi litrii de apă pe zi.

Optați întodeauna pentru mâncare gătită

Ritmul vieții noastre s-a schimbat considerabil, transformând astfel timpul într-o măsură foarte limitată. De aceea, mulți dintre noi nici măcăr nu ne gândim la a avea o alimentație mai echilbrată, de teamă că timpul prea puțin nu ne-ar permite să gătim mâncăruri complexe care să conțină întotdeauna superfoods. Însă nororcul acestor vremuri moderne constă în restaurantele și magazinele alimentare, care pregătesc mâncarea ca la carte și poate ajunge la ușa noastră.

Introduceți suplimentele alimentare

În ultimă instanță, dincolo de alimente superfoods și mâncare preparată corespunzător, un stil de viață echilibrat se menține și cu ajutorul suplimentelor alimentare. Deoarece mâncarea pe care o consumăm nu conține întotdeauna toți nutrienții necesari unui organism de adult sănătos, este important ca dieta dvs. să conțină și o sursă sigură de vitamine, minerale și alte suplimnete esențiale. Toată gama de vitamine B, vitamina C, vitamina D3, precum și magneziul, calciul și fierul sunt dor câteva dintre suplimentele alimentare de bază de care un corp uman sănătos are nevoie. Un set de analize de sânge, precum și medicul de familie pot indica exact micronutrienții de care aveți nevoie.

În final, asigurați-vă că toate planurile vieții dvs. sunt aliniate cu practici sănătoase și beneifce atât corpului, cât și minții, dar și persoanelor din jur.