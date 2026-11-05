Acțiunile Nvidia și AMD au scăzut puternic joi, 5 noiembrie 2026, reducând în timpul ședinței valoarea investițiilor celor care le dețin. La ora 11:00 în New York, Nvidia pierdea 8,3%, iar AMD 15,9%, potrivit datelor de piață relatate de Associated Press. Procentele arată situația din acel moment, nu rezultatul de la închiderea bursei.

Pentru acțiuni Nvidia în valoare de 1.000 de dolari la închiderea precedentă, o scădere de 8,3% ar însemna 83 de dolari mai puțin la ora respectivă. La aceeași sumă investită în AMD, minus 15,9% ar însemna 159 de dolari. Valoarea se poate schimba din nou până la închiderea ședinței, iar exemplul nu include comisioane sau schimbul valutar.

Scăderea ajunge și în fondurile care dețin aceste acțiuni

Investitorii nu trebuie să fi cumpărat direct Nvidia sau AMD pentru a fi expuși la scăderile lor. Unele fonduri tranzacționate la bursă dețin acțiunile ambelor companii, alături de cele ale altor firme. Efectul asupra fondului depinde de cât de mare este fiecare deținere și de evoluția restului portofoliului.

Fondul iShares NASDAQ 100 UCITS ETF avea, la 25 septembrie 2026, o pondere de 8,18% în Nvidia și de 4,28% în AMD, potrivit datelor publicate de administratorul său. Dacă aceste ponderi ar fi rămas neschimbate, iar cele două acțiuni ar fi avut scăderile consemnate la ora 11:00, contribuția lor combinată la variația fondului ar fi fost de aproximativ minus 1,36 puncte procentuale. Acesta nu este randamentul fondului din 5 noiembrie: celelalte acțiuni, schimbările din portofoliu, costurile și cursul valutar pot modifica rezultatul pentru investitor.

Într-un alt fond european, VanEck Semiconductor UCITS ETF, Nvidia reprezenta 9,39%, iar AMD 9,00% la 31 ianuarie 2026. Aceste ponderi sunt mai vechi și nu arată cât deține fondul în ziua scăderii. Administratorul avertizează că un fond concentrat pe firmele de cipuri este expus în mod deosebit mișcărilor din acest sector.

Nvidia scăzuse și înaintea ședinței de joi

Scăderea nu a început pe 5 noiembrie. În relatarea publicată joi, ZF indica pentru Nvidia un vârf de 243,9 dolari pe acțiune la 6 octombrie și un preț de 183 de dolari în timpul ședinței din 5 noiembrie. Diferența este de 60,9 dolari pe acțiune; prețul de 183 de dolari nu este unul de închidere.

Și alte firme legate de investițiile în inteligență artificială pierdeau teren. La ora 11:00 în New York, CoreWeave, care închiriază acces la putere de calcul, scădea cu 14,9%, conform Associated Press. Într-o relatare ulterioară, ZF indica o scădere de 16,5% pentru AMD și de peste 15% pentru CoreWeave. Cifrele provin din momente diferite ale aceleiași ședințe.

Temerile privind centrele de date nu dovedesc singure cauza vânzărilor

Construirea centrelor de date folosite pentru inteligența artificială cere bani pentru cipuri, servere, alimentare cu energie și răcire. Costul ridicat al împrumuturilor poate face aceste proiecte mai scumpe, iar după alegerile din SUA a apărut și temerea că unele construcții ar putea fi oprite prin decizii ale autorităților. Sunt riscuri invocate în relatările despre piață, nu o dovadă că un singur eveniment a provocat scăderea acțiunilor.

ZF a citat o estimare atribuită băncii UBS: dacă unele proiecte ar fi oprite, acest lucru ar putea afecta aproximativ 30% din capacitatea centrelor de date planificată pentru a fi adăugată în SUA până în 2028. Este un risc estimat pentru construcții viitoare, nu o reducere deja decisă. La închiderea ședinței din 5 noiembrie se va putea stabili cât au rămas, în cele din urmă, scăderile zilnice ale acțiunilor.