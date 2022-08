Copiatoare Konica Minolta – 6 probleme comune si rezolvarea lor

Daca utilizați copiatoare multifuncționale Konica Minolta cunoașteți probabil cat de fiabile sunt, dar cu toate acestea, apar din când in când unele dificultăți tehnice care necesita atenție din partea dvs. In cele ce urmează vom prezenta 6 dintre cele mai comune probleme tehnice si sfaturi pentru remedierea lor.

1. Blocaj hârtie

Determinați unde a apărut blocajul de hârtie

Ecranul va indica aceasta informație pentru dvs. Exista 3 zone principale unde hârtia se poate bloca: tăvile de hârtie, compartimentul lateral sau alimentatorul automat de documente.

Apăsați “Start guidance” pe panoul de control

Acest lucru vă va oferi instrucțiuni pas cu pas atunci când aveți un blocaj de hârtie. Afișajul va mari partea in care copiatorul detectează blocajul de hârtie și va arata ce sa deschideți.

Acum este momentul sa deschideți copiatorul

In funcție de locul in care se afla blocajul de hârtie, urmați unul dintre acești 3 pași:

a. Apăsați butonul gri din partea dreapta a imprimantei pentru a deschide compartimentul lateral

b. Deschideți alimentatorul automat de documente si eliminați hârtia din locul unde a fost blocata

c. Deschideți tăvile pentru hârtie si asigurați-vă ca nu exista hârtie prinsa

Daca panoul de control indica faptul ca exista un blocaj si totuși nu vedeți hârtia, urmăriți acest ghid avansat pentru eliminarea blocajelor de hârtie la copiatoarele Konica Minolta Bizhub.

2. Ecranul nu este vizibil

Daca s-a scurs un anumit timp fără să efectuați operații la copiator este posibil ca ecranul tactil sa se dezactiveze. Verificați următoarele elemente:

a. Atingeți ecranul tactil

b. Pe panoul de comanda, apăsați tasta Alimentare electrica

c. Verificați daca este pornit copiatorul de la butonul principal

3. Mesaje de eroare

Când o eroare este detectata apare un astfel de mesaj. Luați măsura corespunzătoare in funcție de mesajul afișat pe ecran. Puteți de asemenea încerca sa opriți copiatorul de la butonul principal si sa-l reporniți din nou. Daca nu puteți elimina eroare, notați-vă codul de eroare si contactați un partener de service Konica Minolta.

4. Mesaje pentru înlocuirea consumabilelor

Apare un mesaj in care se indica momentul când trebuie înlocuite consumabilele. Înlocuiți consumabilele conform instrucțiunilor afișate pe ecran. Urmăriți ghidul avansat pentru înlocuirea consumabilelor la copiatoarele Konica Minolta.

5. Calitatea imprimării s-a deteriorat

Atunci când calitatea imprimării se deteriorează puteți încerca următoarele operațiuni:

a. Curățați cele 2 geamuri (mic si mare) de scanare

b. Curățați geamul capului de imprimare

c. Curățați electrostatic charge wire aferent unităților de imagine

6. Probleme de printare si scanare pe PC

Când legătura cu calculatorul nu mai funcționează corect nu veți mai putea scana si imprima din calculator. Pentru a remedia problema, încercați cele de mai jos:

a. Asigurați-vă ca este conectat cablul de rețea atat in copiator, cat si in router/switch

b. Reporniți router-ul / switch-ul de rețea, scoțându-l din priza pentru 30 de secunde. Așteptați câteva minute si încercați din nou sa imprimați / scanați.

c. Reporniți calculatorul si copiatorul

Daca aveți in continuare dificultăți in utilizarea copiatorului, puteți urmări ghidurile avansate la care se face trimitere in articol sau apelați la un service Konica Minolta contact rapid.