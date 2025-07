Piața de jocuri de noroc online din SUA bate record după record

Jocurile de noroc sunt tot mai atractive pentru publicul larg pe plan global. Una dintre țările cu o creștere spectaculoasă a industriei este SUA, acolo unde gamblingul online a fost legalizat în mai multe state, în ultimul deceniu.

Operatorii care oferă servicii de pariuri sportive și jocuri de cazino publicului american au încasări mai mari de la an la an. Cele mai recente cifre vorbesc de la sine despre această ascensiune.

„Vânzările încrucișate” și-au dovedit eficiența

Potrivit cifrelor făcute publice de companii, în primul trimestru al anului 2025 s-a înregistrat o creștere considerabilă a veniturilor și profiturilor pentru operatorii de jocuri de noroc din SUA, față de perioada similară din 2024. Concret, vorbim despre o creștere cu 34% la BetMGM. Veniturile nete din iGaming au crescut cu 27%, la 443.000.000 de dolari, în timp ce veniturile din pariurile sportive online au avut un plus de 68%, ajungând la 198.000.000 de milioane de dolari.

Nu este nicio surpriză în ceea ce privește profitabilitatea continuă a jocurilor de cazinou online, însă profitabilitatea pariurilor sportive online a fost surprinzătoare, având în vedere provocările cu care se confruntă industria.

Oficialii operatorului amintit, care este unul dintre cei mai mari actori de pe piața de gambling, au evidențiat rolul „vânzărilor încrucișate” ca factor al succesului din T1. Cu alte cuvinte, jucătorii la pariuri sportive accesează tot mai des secțiunea de cazino pentru a juca la păcănele online, iar o parte dintre clienții tradiționali din zona de cazino a început să pună tot mai des pariuri pe evenimentele sportive.

Cazinourile din Las Vegas au trecut în online

Un alt vector de creștere pentru industrie a fost lansarea platformelor online ale cazinourilor faimoase din Las Vegas. Platforma digitală a „Caesar”, care include atât jocuri de cazino, cât și pariuri sportive, a înregistrat o creștere a veniturilor nete cu 18,8%, ajungând la 335 de milioane de dolari în primul trimestru al anului 2025, un record pentru primul T1.

La rândul său, Flutter, compania-mamă a FanDuel, a înregistrat un plus de 8% a veniturilor nete în trimestrul I de la an la an, ajungând la 3,6 miliarde de dolari. Liderul în domeniul pariurilor sportive online din SUA a înregistrat venituri mai mari datorită unei creșteri semnificative a numărului de jucători.

Fenomenul a fost favorizat și de un sezon cu mai puține surprize în National Football League (NFL), una dintre cele mai populare competiții în rândul pariorilor. Faptul că biletele la pariuri au ieșit, favoriții câștigând, i-a încurajat pe mulți să continue să parieze.

Dar cotele la pariuri sportive conțin și o marjă de profit, care face ca agențiile să iasă pe plus chiar și atunci când o parte însemnată a clienților câștigă. Astfel, indiferent de rezultatele evenimentelor sportive, un număr mai mare de pariori înseamnă și venituri mai mari pentru operatori. De asemenea, pe segmentul de cazino, numărul jucătorilor a crescut foarte mult datorită ofertelor de tip casino online bonus.

Perspective sunt tot mai optimiste

Reprezentanții companiilor de jocuri de noroc de pe piața din Statele Unite ale Americii continuă să fie optimiști cu privire la anul financiar 2025. Cei de la Flutter estimează că vor obține un profit operațional de peste 1 miliard de dolari în anul curent, în ciuda faptului că au existat cheltuieli mari pentru a intra pe piețele din Missouri, cel mai recent stat american care a legalizat pariurile sportive, și din Alberta, cea mai recentă provincie canadiană care a legalizat pariurile sportive.

Flutter nu este singurul operator cu o perspectivă optimistă pentru anul 2025. De asemenea, operatorul BetMGM estimează o creștere fără precedent a profitului operațional, astfel încât veniturile nete să ajungă la o cotă minimă de 2,4 miliarde de dolari.

Iată că SUA tinde să devină „capitala gamblingului online”, după ce Las Vegas a început să își piardă din supremația indiscutabilă pe piața offline, o dată cu ridicarea unor cazinouri „megalitice” pe continentul Asiatic.