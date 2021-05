Misterul monolitilor elucidat: vin Meteoritzi

Misterul monolitilor enigmatici care au impanzit lumea incepe sa fie elucidat, monolit cu monolit. In urma cu doua saptamani, ei isi faceau aparitia, peste noapte, si in Bucuresti, in parcul IOR. De ce? Cu ce scop? De ce au aparut asa de brusc? O multime de intrebari cereau raspunsuri, iar acum avem o parte dintre ele.

Ultimii 3 monoliti aparuti, cei din parcul IOR, prezentau o serie de inscriptii. Cu ajutorul acestor simboluri, am reusit sa dezlegam misterul lor: cei trei monoliti anunta sosirea Meteoritzilor. Alka, prin reprezentantii sai, confirma evenimentul care urmeaza sa se intample si ca monolitii din parcul IOR au fost un stunt care anunta lansarea noului produs din portofoliu: Meteoritzi, covrigi sparti intentionat cu explozie de gust.

De altfel, intreaga explicatie a fost chiar in fata noastra, desenata pe monolitii enigmatici. Inscriptiile prezentau o cometa ce se apropie de o planeta, respectiv un elefant care trage cu laser. Se dovedeste ca aceasta cometa e una covrigoforma, iar elefantul nu e nimeni altul decat Manole, personajul care a creat si Toortitzii de la Alka. Elefantul Manole sparge cu laser cometa covrigoforma si o transforma in Meteoritzi.

Ultimul indiciu, inscriptia de pe monolitul din varful dealului care prezenta o explozie, anunta momentul in care au fost creati Meteoritzi. Aceasta reprezinta explozia de gust pe care o poti vedea chiar pe ambalajul noilor covrigi sparti.

Mateoritzii ii gasesti in magazine in doua variante de gust: Sriracha si branza sau Burger Gourmet.

Acum ca misterul a fost elucidat, nu ne ramane decat sa ne bucuram de noul sortiment de covrigi creat de eroul nostru, Manole. De astazi, explozia de gust poate fi experimentata de fiecare dintre noi. Si, in sfarsit, putem spune ca am elucidat misterul macar pentru cativa dintre monolitii enigmatici.