Cercetarea Kaspersky Digital Footprint Intelligence arată că atacurile DDoS comandate prin intermediari sunt oferite pentru 30-2.000 de dolari, iar serviciile DDoS-as-a-Service sunt promovate de la 1 dolar. Prețul unui atac la comandă depinde de țintă, durată, pachetul ales și funcționalitățile incluse.

Experții Kaspersky Digital Footprint Intelligence au analizat peste 256.000 de postări despre atacurile DDoS de pe dark web și deep web, potrivit Go4IT. Ei au identificat 148 de actori DDoS activi începând cel puțin din 2024.

Piața folosește trei modele de furnizare a atacurilor

Cercetarea grupează ofertele în trei modele principale:

atacuri comandate prin intermediari, în care o terță parte este angajată să desfășoare atacul;

servicii DDoS-as-a-Service, prin care utilizatorii cumpără abonamente la instrumente precum panouri online de control sau boți Telegram;

infrastructură proprie, bazată pe scripturile de atac sau botnet-urile deținute de operatori.

Forumurile de criminalitate cibernetică erau folosite pentru promovarea serviciilor de 65% dintre actorii care ofereau atacuri prin intermediari, iar restul de 35% apelau la Telegram și Discord.

Activitatea DDoS vizează rețelele și aplicațiile

Activitatea DDoS se concentrează pe două categorii. Atacurile la nivel de rețea încearcă să suprasolicite infrastructura prin volume mari de trafic. Atacurile la nivel de aplicație urmăresc perturbarea directă a site-urilor și serviciilor online.

Analiza Kaspersky DFI arată că 74% dintre actori promovau tehnici L4, inclusiv flood-uri bazate pe protocolul de control al transmisiei (TCP), protocolul datagramelor utilizatorului (UDP) și sistemul numelor de domenii (DNS). Metodele L3 independente erau menționate explicit de 9% dintre actori.

Atacurile L7 erau oferite în 92% dintre cazuri, pondere pe care cercetarea o leagă de disponibilitatea instrumentelor gata de utilizare și de ușurința cu care pot fi vizate serviciile accesibile prin web.

Costurile reduse duc pregătirea anti-DDoS în planificarea de bază

João Pedro Brandão e Silva, analist Kaspersky Digital Footprint Intelligence, compară costul unor atacuri cu cel al serviciilor obișnuite și indică implicația pentru companii:

„Atacurile DDoS au devenit o opțiune mai practică și mai accesibilă pentru actorii care reprezintă o amenințare, în principal deoarece aceste servicii sunt ieftine și ușor de obținut. În unele cazuri, costul lansării unui atac poate fi mai mic decât prețul unui abonament lunar standard de streaming sau chiar echivalentul prețului unei cafele. Pentru companii, acest lucru înseamnă că pregătirea pentru atacuri DDoS ar trebui să facă parte din planificarea de bază a securității cibernetice. Este la fel de important să înțelegem piața din spatele acestor atacuri, deoarece o apărare mai solidă începe cu o înțelegere mai clară a mediului de amenințări”, spune João Pedro Brandão e Silva, analist Kaspersky Digital Footprint Intelligence.