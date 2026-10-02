Spread-ul BTP-Bund a închis ședința din 2 octombrie 2026 la 114,6 puncte, în scădere față de nivelul de 126 de puncte înregistrat la deschidere.

Indicatorul compară randamentul titlurilor de stat italiene BTP cu randamentul obligațiunilor germane Bund. Reducerea diferențialului a fost însoțită de scăderea ambelor randamente, potrivit Agenzia ANSA, însă mișcarea titlurilor italiene a fost mai amplă decât cea a obligațiunilor germane.

Randamentul titlurilor italiene a coborât mai mult decât cel german

Randamentul anual al titlurilor de stat italiene a scăzut cu 8,6 puncte în aceeași ședință și a ajuns la 4,6%. Evoluția a avut cea mai mare amplitudine dintre cele trei piețe de obligațiuni suverane incluse în comparație.

Pentru titlurile germane, randamentul anual s-a redus cu 4,7 puncte, până la 3,45%. Aceste două niveluri formează baza spread-ului BTP-Bund urmărit la închiderea ședinței.

Obligațiunile franceze au urmat aceeași direcție. Randamentul lor anual a coborât cu 4,8 puncte și a încheiat la 4,87%, peste nivelurile consemnate pentru titlurile italiene și germane.

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