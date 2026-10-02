Aproape 10.000 de stații de alimentare din Italia au aplicat în câteva zile plafonul de preț și vând benzina sub 2 euro pe litru, a anunțat la 2 octombrie Adolfo Urso, ministrul italian al Întreprinderilor și Made in Italy.

„În câteva zile, aproape 10.000 de stații de alimentare au aplicat price cap-ul, vânzând benzina la mai puțin de doi euro, iar același lucru este valabil și în ceea ce privește reducerile pentru motorină.”

Stațiile participante reprezintă 50% din rețeaua națională de distribuție a carburanților, potrivit declarațiilor ministrului transmise de Ansa.

Urso a făcut anunțul la Ancona, la marginea unui eveniment organizat de Confindustria. Proporția prezentată de ministru arată anvergura aplicării măsurii în Italia, după numai câteva zile.

Urso susține că Italia a atins obiectivul mai repede decât restul Europei

Ministrul a evaluat rezultatul drept unul deosebit în comparație cu celelalte țări europene.

„Suntem singura țară din Europa care realizează într-un timp atât de scurt un obiectiv atât de dificil”, a adăugat ministrul.

Urso a indicat Eni drept compania care a deschis calea, urmată de alți operatori internaționali. El a apreciat că firmele au reacționat cu promptitudine și responsabilitate față de problemele Italiei și a legat participarea lor de credibilitatea guvernului în relația cu partenerii internaționali.