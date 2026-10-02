Am participat astăzi la BT Investors Day, unde am avut, alături de Csaba Balint, membru al Consiliului de Administrație al BNR, un dialog despre reziliența Europei Centrale și de Est și capacitatea regiunii de a se reinventa. Evenimentul a reunit reprezentanți ai unor instituții financiare și agenții de rating de prim rang, precum Nomura, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, ING, Erste, Bank of America, Fitch și Moody’s.

Competiția pentru capital se poartă între companii, dar și între piețe, economii și regiuni. Investitorii privesc dincolo de profitabilitatea unei afaceri: contează lichiditatea, guvernanța, stabilitatea instituțiilor și infrastructura financiară. Potențialul de creștere al regiunii este un avantaj, însă nu garantează, de unul singur, atragerea investițiilor.

Cred că o mai bună conectare a piețelor europene poate oferi companiilor noastre acces la finanțarea de care au nevoie pentru a crește și a concura internațional. O companie poate porni din București, Varșovia sau Praga, dar ambițiile sale, accesul la capital și oportunitățile de dezvoltare nu trebuie să se oprească la graniță.

Piața de capital din România a câștigat dimensiune, iar următorul pas este să transformăm această creștere în profunzime: mai multe companii listate, lichiditate mai bună, o bază mai largă de investitori și instrumente financiare mai diverse. Fondurile de pensii și ceilalți investitori instituționali pot susține această evoluție, transformând economisirea pe termen lung în finanțare pentru economie.

Această dezvoltare presupune reguli clare, proporționale și predictibile, precum și încrederea că ele sunt aplicate consecvent. Supravegherea trebuie să folosească tot mai mult datele și tehnologia pentru a anticipa riscurile, păstrând în centrul său protecția investitorilor și integritatea pieței.

România are deja companii „most wanted”. Ambiția noastră pentru următorul deceniu trebuie să fie ca România și Europa Centrală și de Est să devină împreună o destinație „most wanted” pentru capitalul global.