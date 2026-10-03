TrendForce estimează că prețurile contractuale pentru memoria DRAM convențională vor crește cu 10-15% în trimestrul al patrulea din 2026, iar NAND Flash s-ar putea scumpi cu 15-20%, pe fondul cererii venite din infrastructura de inteligență artificială (AI).

Producătorii de memorii alocă tot mai multă capacitate serverelor de performanță, unde cererea și marjele sunt mai mari, în timp ce consumul de PC-uri și smartphone-uri rămâne slab, potrivit Go4IT. Capacitatea existentă este limitată, iar extinderea fabricilor nu poate avansa suficient de repede pentru a acoperi comenzile.

Producătorii de DRAM acordă prioritate serverelor

Disponibilitatea mai bună a procesoarelor a permis marilor furnizori de servicii cloud și producătorilor de servere să își mărească comenzile pentru modulele de memorie destinate acestor sisteme. Mai exact, comenzile vizează modulele RDIMM. Producătorii de DRAM răspund prin prioritizarea produselor pentru servere în detrimentul aplicațiilor tradiționale.

Cererea nu mai vine doar din antrenarea modelelor AI. Rularea acestora și extinderea aplicațiilor de tip „AI agentic”, capabile să execute sarcini în mai multe etape, măresc la rândul lor necesarul de memorie și stocare.

Furnizorii încearcă să crească producția modulelor cu capacități mai mici, însă componentele, ambalarea și testarea continuă să limiteze oferta. TrendForce estimează astfel că piața DRAM pentru servere va rămâne sub presiune în trimestrul al patrulea.

Ritmul scumpirilor DRAM ar urma totuși să se tempereze față de majorările importante din trimestrele precedente. Această încetinire nu înseamnă însă o ieftinire, ci o creștere mai moderată a prețurilor contractuale.

Costurile mai mari ajung la notebook-uri și smartphone-uri

Producătorii de PC-uri cumpără în continuare cantități importante de DRAM, în perspectiva unei oferte și mai restrânse în 2027. Costurile mai mari încep deja să intre în prețul notebook-urilor și pot afecta vânzările din perioada sărbătorilor, într-o piață în care cererea consumatorilor este slabă.

Furnizorii au respectat pe parcursul anului volumele prevăzute în contractele cu producătorii de PC-uri și de module. Presiunea poate crește în 2027, când o parte mai mare a capacității de producție ar putea fi transferată către servere.

Producătorii de smartphone-uri consumă între timp stocurile de memorii cumpărate la prețuri mai mici. Memoriile mai scumpe și dispariția acestor stocuri afectează deja planurile de producție. Oferta de DRAM mobil rămâne limitată deoarece furnizorii preferă produsele pentru servere, unde comenzile sunt mai puternice și marjele mai ridicate. Prețurile DRAM-ului mobil rămân astfel pe creștere.

Competiția pentru capacitate afectează și memoria grafică. Unii producători de PC-uri analizează folosirea GDDR6 pentru anumite produse, ca metodă de reducere a costului total al componentelor. În paralel, cererea pentru GDDR7 este alimentată în mare parte de acceleratoarele și cipurile AI.

Opțiunile rămân restrânse în ambele segmente. Producția GDDR6 este redusă treptat, capacitatea pentru GDDR7 este limitată, iar o parte dintre resursele fabricilor este realocată memoriei DRAM pentru servere.

Piața NAND Flash se împarte între stocurile de consum și cererea companiilor

Producătorii de PC-uri dețin încă stocuri suficiente de SSD-uri pentru consumatori și nu se grăbesc să plaseze comenzi mari. Unele companii reduc capacitatea SSD-urilor instalate pe modelele pentru piața de masă, limitând astfel costul fiecărui dispozitiv.

Comenzile mai mici și reducerea capacității medii pe dispozitiv îi fac pe furnizorii de NAND Flash mai flexibili în negocieri. Prețurile continuă să crească în acest segment, dar într-un ritm mai moderat.

Direcția este diferită în zona SSD-urilor pentru companii, denumită și piața enterprise. TrendForce estimează că cererea de biți, adică volumul total de capacitate de stocare cumpărat, va crește cu peste 80% în 2026.

Centrele de date au nevoie de mai mult spațiu pe măsură ce modelele AI trec de la antrenare la utilizare efectivă. Aplicațiile de tip „AI agentic” măresc suplimentar cererea pentru stocare, memorie temporară și baze de date vectoriale, folosite pentru accesarea rapidă a informațiilor relevante.

Producătorii încearcă să extindă oferta de SSD-uri QLC și de modele cu capacități mari, însă cea mai mare parte a producției suplimentare este deja rezervată. SSD-urile enterprise reprezintă singura categorie importantă de memorii pentru care scumpirea din trimestrul al patrulea ar urma să accelereze față de trimestrul anterior.

Dispozitivele cu marje reduse cumpără numai volumele necesare

Pentru eMMC și UFS, tipuri de stocare folosite în special la smartphone-uri, producătorii de telefoane se bazează pe stocurile existente pentru producția din trimestrul al patrulea. În aceste condiții, comenzile noi rămân limitate.

Producătorii de televizoare, dispozitive portabile și set-top box-uri au și mai puțin spațiu pentru a absorbi scumpirile. Marjele reduse îi determină să negocieze cantități mici și să cumpere strict volumele necesare menținerii producției.

Prețurile record limitează acumularea de stocuri NAND

Prețurile napolitanelor NAND Flash au ajuns la niveluri record. Distribuitorii și comercianții cu amănuntul întâmpină dificultăți în transferarea integrală a costurilor către clienți, iar producătorii de module evită să acumuleze stocuri la aceste niveluri. Producătorii de module sunt principalii cumpărători de napolitane NAND Flash.

Producătorii de NAND continuă să aloce capacitatea în funcție de profitabilitatea fiecărei categorii. Oferta rămâne limitată, însă cererea mai slabă din partea producătorilor de module ar putea împiedica o nouă accelerare puternică a prețurilor.