Cetățenii britanici care dețin și o altă cetățenie riscă să li se refuze intrarea în Regatul Unit dacă nu prezintă un pașaport britanic, ca urmare a unor noi reguli ce vor fi implementate în februarie. Publicația Independent relatează că aceștia nu vor mai putea folosi pașapoarte emise de alte state pentru a se întoarce acasă.

Ce prevăd noile reguli de intrare

Începând cu 25 februarie, britanicii aflați în străinătate vor fi obligați să prezinte la graniță un pașaport britanic valabil sau un certificat de eligibilitate pentru a-și dovedi statutul. Această reglementare elimină flexibilitatea anterioară, care permitea persoanelor cu dublă cetățenie să călătorească în Regatul Unit folosind pașapoarte non-britanice și să își demonstreze cetățenia prin alte documente. Călătoriile efectuate pe sau înainte de 24 februarie se vor putea desfășura în continuare cu un pașaport valid non-britanic.

Cine este afectat și care sunt costurile

Măsurile îi vizează pe toți cetățenii britanici și irlandezi cu dublă cetățenie care locuiesc sau călătoresc în afara țării, inclusiv pe cei stabiliți în statele membre ale Uniunii Europene. Aceștia vor trebui să suporte costuri suplimentare dacă au nevoie de un nou pașaport britanic. Un pașaport standard pentru adult costă 94,50 de lire, iar solicitarea din străinătate implică taxe mai mari. Prin comparație, un pașaport irlandez costă 75 de euro. O alternativă este certificatul de eligibilitate, un document anexat unui pașaport străin care atestă dreptul de ședere și muncă în Regatul Unit, al cărui cost este de 589 de lire sterline.

Justificarea oficială a autorităților

Ministerul de Interne (Home Office) a explicat schimbările prin intermediul unui purtător de cuvânt. „Începând cu 25 februarie 2026, toți cetățenii britanici cu dublă cetățenie vor trebui să prezinte fie un pașaport britanic valabil, fie un certificat de eligibilitate pentru a evita întârzieri la frontieră. Digitalizarea sistemului de imigrație folosind ETA-uri [autorizații electronice de călătorie] asigură milioanelor de oameni o experiență de călătorie mai fluidă în Regatul Unit. ETA-urile ne oferă, de asemenea, o putere mai mare de a-i opri pe cei care reprezintă o amenințare înainte de a pune piciorul în țară și ne oferă o imagine mai completă a imigrației”, a declarat oficialul. Modificările fac parte din noua schemă ETA, care va solicita vizitatorilor din țări scutite de viză să obțină o autorizație electronică înainte de sosire. Deoarece cetățenii britanici și irlandezi sunt exceptați, ei trebuie să călătorească cu un pașaport britanic/irlandez sau să prezinte un certificat de eligibilitate.

Contextul aplicării noilor măsuri

Un briefing al Camerei Comunelor arată că, deși nu există o cerință legală pentru britanici de a călători cu pașaport național, verificările transportatorilor fac dificilă intrarea în Regatul Unit fără acesta. Documentul precizează că Ministerul de Interne a sfătuit de mai multe luni cetățenii cu dublă naționalitate să folosească pașaportul britanic, dar nu a aplicat strict regula pentru a oferi timp de adaptare. Briefingul clarifică de ce alte acte nu sunt considerate valide de companiile aeriene: „Unii oameni se întreabă de ce nu pot folosi alte documente pentru a-și dovedi dreptul de ședere și scutirea de la cerința de a avea permisiunea de a călători, cum ar fi un pașaport britanic expirat sau un certificat de naturalizare sau de înregistrare ca cetățean britanic. Aceste documente nu sunt enumerate în ghidul de verificare a documentelor al Ministerului de Interne pentru furnizorii de transport. Este puțin probabil ca transportatorii să se abată de la ghid, deoarece pot fi penalizați pentru aducerea în Regatul Unit a pasagerilor documentați necorespunzător”.