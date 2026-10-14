Potrivit calculului Ziare.com, un salariu net rămas la 5.000 de lei din septembrie 2025 ar trebui să ajungă la 5.330,50 lei în septembrie 2026 pentru a susține aceleași cumpărături. Diferența necesară este de 330,50 lei net pe lună, într-un calcul orientativ care presupune că venitul este cheltuit integral pe bunuri și servicii ale căror prețuri urmează media națională.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a ajuns în septembrie 2026 la 6,61%, față de 6,17% în august. Acesta este procentul cu care ar trebui majorat venitul neschimbat din exemplu pentru păstrarea consumului.

O majorare de 3% acoperă doar o parte din scumpiri

Pentru un angajat care avea același salariu inițial și a primit o creștere de 3%, venitul net ajunge la 5.150 de lei în septembrie 2026, potrivit Ziare.com. Față de suma necesară coșului de consum din exemplu, rămâne un deficit de 180,50 lei lunar.

În acest scenariu, puterea de cumpărare scade cu aproximativ 3,39%, deși suma încasată a crescut. Calculul compară majorarea venitului cu scumpirea acelorași cumpărături pe parcursul celor 12 luni.

Inflația măsoară însă evoluția unui coș mediu de consum. Efectul asupra bugetului unei familii depinde de ponderea propriilor cheltuieli, iar categoriile de produse și servicii au avut creșteri diferite.

Serviciile s-au scumpit mai mult decât alimentele

În septembrie 2026, față de aceeași lună din 2025, datele INS arată următoarele creșteri:

Serviciile au fost cu 11,12% mai scumpe.

Mărfurile nealimentare au avut prețuri mai mari cu 7,06%.

Alimentele s-au scumpit cu 3%.

Față de august 2026, prețurile de consum au crescut cu 0,77%, iar față de decembrie 2025, cu 5,4%. Avansul ratei anuale a inflației a fost de 0,44 puncte procentuale: acesta descrie accelerarea scumpirilor în comparația anuală, nu creșterea prețurilor de la o lună la alta.

Salariul mediu din august a pierdut putere de cumpărare

Câștigul salarial mediu net a coborât în august 2026 la 5.688 de lei, de la 5.820 de lei în iulie. Reducerea sumei încasate a fost de 132 de lei, potrivit INS.

În comparația cu august 2025, câștigul mediu net era mai mare cu 5,6%, sub scumpirea medie de aproximativ 6,2% din același interval. Pentru această comparație salarială contează inflația din august, nu cea din septembrie.

Indicele câștigului salarial real, care măsoară evoluția salariului după ajustarea cu prețurile, a fost de 97,5% față de iulie și de 99,5% față de august 2025. Prin urmare, puterea de cumpărare a mediei salariale a scăzut cu 2,5% lunar și cu 0,5% anual.

Pe baza indicelui lunar rotunjit, salariul necesar în august pentru păstrarea puterii de cumpărare din iulie ar fi fost de aproximativ 5.834 de lei. Decalajul față de câștigul efectiv ajunge astfel la aproximativ 146 de lei: reducerea nominală menționată anterior și încă aproximativ 14 lei pentru ajustarea la prețuri.

Recuperarea completă ar fi cerut o majorare de aproximativ 2,56% față de câștigul efectiv din august. Simpla revenire la suma încasată în iulie ar fi compensat scăderea nominală, dar nu integral și evoluția prețurilor.

Fluctuațiile mediei salariale diferă între activități

INS explică variațiile câștigurilor prin mai mulți factori:

Prime și alte drepturi salariale primite în lunile anterioare.

Încasări mai reduse ori un nivel mai mic al producției realizate.

Concedii în care nu se primesc tichete de masă sau alte drepturi salariale.

Media salarială mai mică din august nu arată că fiecare angajat a încasat mai puțin. Față de iulie, câștigul mediu net din fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor s-a redus cu 18,3%, pe când cel din activitățile de jocuri de noroc și pariuri a urcat cu 8%.