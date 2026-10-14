Producătorii de îngrășăminte își restrâng producția deoarece companiile miniere oferă prețuri mai mari pentru rezervele tot mai reduse de sulf industrial. Perturbările transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, provocate de războiul din Iran, au redus disponibilitatea acestei materii prime, iar industria îngrășămintelor avertizează că alimentele s-ar putea scumpi.

Înaintea conflictului, aproximativ jumătate din cantitatea de sulf la nivel mondial trecea prin strâmtoare. Blocarea acesteia a împins prețul la aproape 10 ori nivelul anterior războiului, potrivit relatării Financial Times preluate de ZF.ro.

Sulful rezultă ca produs secundar din industria petrolului și gazelor. Este transformat în acid sulfuric, folosit atât pentru producția de cupru, cât și pentru fabricarea îngrășămintelor fosfatice. Cele două industrii concurează astfel pentru aceeași materie primă, într-o perioadă în care aprovizionarea este perturbată.

În acest an, prețurile sulfului au urcat de la 100-200 de dolari pe tonă la aproape 1.000 de dolari pe tonă. Pentru producătorii de îngrășăminte, această creștere înseamnă costuri mai mari într-un sector cu marje mai reduse, adică o diferență mai mică între veniturile și costurile activității.

Scumpirea metalelor permite minerilor să ofere mai mult

Raghav Jain, de la agenția Argus, explică avantajul sectorului minier în competiția pentru sulful rămas: câștigurile obținute din scumpirea metalelor îi permit să depășească ofertele industriei îngrășămintelor.

Cuprul se apropie de un maxim istoric de aproape 15.000 de dolari pe tonă, susținut de creșterea puternică a cererii pentru acest metal industrial. Prețurile mai mari ale metalelor protejează astfel companiile miniere de majorarea costurilor.

Compania minieră chiliană Antofagasta a anunțat în august că acidul sulfuric și motorina mai scumpe i-au crescut cheltuielile. Totuși, câștigurile înregistrate în primul semestru al acestui an au fost cu aproape o treime mai mari decât cele din aceeași perioadă a anului precedent.

„Nu putem transfera mai departe costurile mai mari, iar la un moment dat vom vedea acest lucru reflectat în creșteri de pre­țuri la alimente”, avertizează Andy Jung, economist-șef la producătorul american de îngrășăminte Mosaic.

Interdicția Chinei adaugă o restricție de aprovizionare

China, un furnizor major de acid sulfuric, a decis să interzică exporturile acestei materii prime. Măsura complică aprovizionarea industriilor care o folosesc, în paralel cu blocajele transporturilor de sulf.

Datele publicate de Kpler arată că perturbările comerțului cu sulf se amplifică din nou. Nave sunt în continuare blocate în Ormuz, pe fondul prelungirii războiului din Iran.

„Avem nevoie de sulf. De la industria minieră, la cât plătim pentru laptopuri, toți resimțim efectele”, arată Madeleine Overgaard, de la Kpler.

„Pe de altă parte, și randamentele recoltelor depin de el […] prețurile pe care le vom plăti pentru pâine anul viitor”, avertizează ea.