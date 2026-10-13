Cotațiile DAP Constanța au crescut la finele zilei de 13 octombrie 2026 cu 3 euro/tonă, circa 16 lei/tonă, pentru grâul de panificație și porumb. Rapița a recuperat 7 euro/tonă, circa 37 lei/tonă, din pierderea de 18 euro/tonă, circa 96 lei/tonă, înregistrată săptămâna trecută. Floarea-soarelui și orzul furajer au rămas neschimbate.

Piața fizică a depășit astfel staționarea de la începutul săptămânii. Pentru fermierii care păstrează marfă în siloz, evoluția indică o sensibilitate mai mare la cererea de export decât la fluctuațiile zilnice ale bursei, potrivit AgroIntel.

Grâul furajer a avansat cu 1 euro/tonă, circa 5 lei/tonă. Diferența față de grâul de panificație s-a mărit la 17 euro/tonă, circa 91 lei/tonă, de la 15 euro/tonă, circa 80 lei/tonă, în ziua precedentă. Porumbul a rămas cu 12 euro/tonă, circa 64 lei/tonă, sub grâul de panificație, aceeași diferență ca luni.

Cotațiile locale separă grâul de panificație de cel furajer

La cursul folosit de 1 euro = 5,34 lei, prețurile DAP din Constanța, județul Constanța, erau următoarele:

Grâu de panificație: 237 euro/tonă, circa 1.265 lei/tonă.

Grâu furajer: 220 euro/tonă, circa 1.176 lei/tonă.

Porumb: 225 euro/tonă, circa 1.202 lei/tonă.

Orz furajer: 214 euro/tonă, circa 1.144 lei/tonă.

Floarea-soarelui: 473 euro/tonă, circa 2.524 lei/tonă.

Rapiță: 512 euro/tonă, circa 2.735 lei/tonă.

Sprijinul pentru grâul european vine din licitația Algeriei, din slăbirea monedei euro, care îl face mai competitiv la export, și din reducerea speranțelor privind pacea dintre Rusia și Ucraina, arată AgroIntel.

Bursa de la Paris reflectă reducerea producției franceze de porumb

Grâul MATIF, reperul bursier de la Paris, încearcă să se stabilizeze în jurul a 245 euro/tonă pentru contractul din decembrie. Reacția la informațiile despre două nave de marfă lovite de drone în largul Bulgariei, dintre care una s-a scufundat, a fost redusă.

AgroIntel explică reacția prin creșterea livrărilor de grâu rusesc pe rute alternative prin Marea Baltică. Aceste transporturi atenuează temerile privind perturbarea comerțului din Marea Neagră.

La Paris, porumbul a depășit 280 euro/tonă pentru contractul din noiembrie, susținut de reducerea producției în Franța. Contractul din martie 2027 se apropie de 270 euro/tonă.

La Chicago, contractul pentru porumb din decembrie era aproape neschimbat, la 4,83 dolari/bushel, peste minimul ultimelor șapte săptămâni. Următorul reper este raportul săptămânal american privind progresul recoltării.

Rapița Euronext continuă să aibă oscilații la contractul din noiembrie, în timp ce contractul din februarie a atins 560 euro/tonă. Soia de la Chicago a scăzut pentru a doua ședință consecutivă, aproape de minimul ultimelor șase săptămâni, după majorarea estimării recoltei americane la un nou record.

Turcia rămâne dependentă de importurile de floarea-soarelui

Pentru sezonul 2026/27, producția turcă de semințe de floarea-soarelui este estimată la 1,55 milioane tone, față de aproximativ 1,25 milioane tone în sezonul precedent. Potrivit estimărilor biroului USDA din Ankara, suprafața cultivată ar putea ajunge la 760.000 hectare. Chiar și cu această creștere, recolta internă nu ar acoperi necesarul procesatorilor și consumatorilor, potrivit estimărilor prezentate de AgroIntel.

Pentru sezonul 2025/26, importurile de semințe ale Turciei sunt estimate la 1,4 milioane tone. Printre principalii furnizori din regiunea Mării Negre s-au aflat România, Republica Moldova și Bulgaria.

Pentru aprovizionarea fabricilor de procesare, Turcia a redus taxele vamale și a utilizat contingente tarifare, adică volume de import cărora li se aplică un anumit regim vamal, pentru semințe și ulei brut de floarea-soarelui.

Rutele alternative pot reduce avantajul de preț al grâului rusesc

Grâul rusesc cu un conținut de proteină de 12,5% s-a scumpit cu 2 dolari/tonă în ultima săptămână, la 268 dolari/tonă FOB, potrivit IKAR. Cotația privește livrările de la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Dificultățile de export prin porturile din sud determină Rusia să folosească alte rute. Prin portul arctic Murmansk este pregătită o primă livrare de aproximativ 40.000 tone.

Transportul pe această rută ar putea fi de 3-5 ori mai scump decât prin porturile tradiționale din sud. Distanțele feroviare mai mari și cheltuielile suplimentare de manipulare și transport maritim explică diferența, potrivit AgroIntel.

În septembrie, exporturile de cereale prin Novorossiisk au coborât la 177.800 tone, de aproximativ 13 ori mai puțin decât în august. Scumpirea logisticii riscă să reducă avantajul competitiv al grâului rusesc pe piețele internaționale.

Australia estimează mai puțin grâu, dar o recoltă record de rapiță

Prognozele pentru sezonul australian 2026/27 indică evoluții diferite între culturi:

Producția totală de cereale și oleaginoase de iarnă ar ajunge la 62,9 milioane tone, cu 7,9% mai puțin decât în sezonul anterior, potrivit Rabobank.

La grâu, recolta ar fi de 31 de milioane tone, în scădere cu 13,3%.

Rapița ar urca la un record de 8,1 milioane tone, cu 5,3% peste sezonul anterior.

În vestul Australiei, cotația grâului rămâne la 381 AUD/tonă, circa 271 dolari/tonă. Pentru rapița cu livrare FIS Albany, prețul a scăzut la 865 AUD/tonă, circa 614 dolari/tonă.

În est, grâul este cotat la 352 AUD/tonă, circa 250 dolari/tonă. Rapița a ajuns la 804 AUD/tonă, circa 571 dolari/tonă, după o scădere de 7 AUD/tonă.

Asupra prețurilor cerealelor furajere apasă și revizuirea în sus a producției de porumb din Statele Unite.

Recoltarea din Ucraina mărește oferta, iar ploile pot crește cheltuielile

În Ucraina, avansul recoltării îmbunătățește lichiditatea pieței porumbului, însă oferta începe să depășească cererea. În perioada 2-9 octombrie, prețurile EXW au scăzut cu 1.000 UAH/tonă, la aproximativ 122,41 dolari/tonă.

Până la 5 octombrie, fermierii recoltaseră 1,6 milioane tone de porumb. Randamentul mediu era de 5,5 tone/hectar, peste media multianuală de 5,19 tone/hectar, dar lucrările acoperiseră doar 6,5% din suprafața estimată.

AgroIntel avertizează că ploile prognozate pentru a doua decadă a lunii octombrie ar putea întârzia recoltarea și ridica umiditatea boabelor. Pentru porumb, asta ar însemna cheltuieli mai mari cu uscarea și manipularea.