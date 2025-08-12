Prognoza meteo septembrie. Cum va fi vremea în săptămânile următoare

Prognoza meteo septembrie. România se pregătește pentru o perioadă neobișnuit de caldă, în care termometrele vor indica valori peste mediile climatologice obișnuite pentru sfârșitul verii și începutul toamnei. Potrivit estimărilor meteorologilor, următoarele patru săptămâni vor aduce temperaturi mai ridicate decât în mod normal, dar și un deficit de precipitații, mai ales în zonele deja afectate de secetă.

Conform datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), diferențele termice vor fi mai evidente în vestul și sudul țării, iar lipsa ploilor se va resimți mai ales la munte și în regiunile cu solul deja uscat.

Prognoza meteo 11 – 18 august: Cald și secetos în cea mai mare parte a țării

Prognoza meteo. În prima săptămână a intervalului analizat, estul și sud-estul țării vor avea temperaturi apropiate de media climatologică pentru mijlocul lunii august. În rest, în special în vest, se vor înregistra valori peste normal, iar vremea va fi stabilă și predominant frumoasă.

Ploile vor lipsi aproape complet, ceea ce va accentua deficitul de apă din zonele montane și va crea probleme suplimentare în regiunile deja afectate de secetă. Fermierii și autoritățile locale vor fi nevoiți să gestioneze cu atenție resursele de apă, având în vedere că această perioadă este crucială pentru culturile de toamnă.

18 – 25 august: Încălzire accentuată și secetă persistentă

Săptămâna următoare va aduce o creștere semnificativă a temperaturilor în aproape toată țara. Cele mai mari abateri termice față de mediile normale vor fi în vest și sud-vest, unde vremea va deveni chiar caniculară pe alocuri.

În est și sud-est, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, însă în restul teritoriului, în special în vest și nord-vest, ploile vor continua să lipsească. Astfel, seceta se va adânci, iar riscul de incendii de vegetație va fi mai ridicat.

25 august – 8 septembrie: Valori peste medie și ploi normale pentru sezon

Prognoza meteo. Ultima parte a lunii august va aduce temperaturi apropiate de mediile climatologice în est și sud-est, dar în restul regiunilor, în special în sud-vest, vremea va rămâne mai caldă decât ar fi normal.

În ceea ce privește regimul pluviometric, meteorologii estimează valori apropiate de media perioadei în toate zonele țării, fără episoade majore de secetă extremă sau ploi abundente. Debutul lunii septembrie va continua această tendință, cu temperaturi peste medie la nivel național și precipitații în limitele obișnuite.

Estimările pentru începutul toamnei indică o probabilitate mare ca vremea caldă să se mențină și în săptămânile următoare, ceea ce ar putea întârzia instalarea temperaturilor specifice sezonului.

Această prognoză, realizată de ECMWF, se bazează pe analiza abaterilor săptămânale de temperatură și precipitații raportate la perioada de referință 2005–2024. Este important de reținut că estimările sunt generale și pot apărea variații la nivel local, în funcție de condițiile atmosferice specifice fiecărei regiuni.

Pentru agricultori, turiști și autorități, această perioadă de vreme caldă și relativ secetoasă înseamnă planificare atentă, atât pentru activitățile economice, cât și pentru gestionarea resurselor de apă și prevenirea efectelor negative ale secetei.