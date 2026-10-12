Renunțarea anticipată la produsele de economisire Metropolitan Life în primii doi ani sau, în anumite cazuri, trei ani înseamnă că asiguratul nu primește bani înapoi. Aceste produse nu au valoare de răscumpărare în perioada respectivă, iar încetarea contractului închide și protecția financiară oferită de poliță.

După această perioadă, suma recuperată depinde de primele achitate, tipul asigurării și timpul în care contractul a fost în derulare. Metropolitan Life precizează că din prime se scad costul protecției și cheltuielile de administrare. Valoarea de răscumpărare, adică suma plătită la renunțarea înainte de termen, nu este egală cu totalul banilor virați de client.

Compania explică faptul că amortizarea acestor cheltuieli se poate întinde pe o perioadă mai lungă, astfel încât valoarea de răscumpărare crește pe măsura vechimii contractului. Condițiile și termenele descrise se referă la produsele sale.

Prima se împarte între protecție și investiție în funcție de produs

Asigurarea de viață presupune plata unei prime către asigurător, în schimbul beneficiului prevăzut pentru producerea unui eveniment acoperit. Beneficiarii desemnați primesc suma stabilită în condițiile poliței, explică Metropolitan Life. Pentru produsele care includ investiții, alocarea banilor între cele două componente este precizată distinct în exemplele companiei.

Lista produselor cu investiție indică următoarele prime minime, exprimate în lei:

Asigurarea Așa cum vrei tu, cu Invest Plus: primă minimă anuală totală de 2.300 de lei, din care 900 de lei pentru protecție și 1.400 de lei pentru investiție.

Wise Simplu: primă minimă anuală totală de 2.000 de lei, cu 600 de lei alocați protecției și 1.400 de lei investiției.

Invest Plus: primă minimă de 1.400 de lei.

Wise Rapid, cu primă unică: minimum 12.000 de lei.

Invest Extra, pentru contribuții suplimentare: minimum 1.500 de lei.

Primele două exemple au aceeași alocare pentru investiție, dar sume diferite pentru protecție. Pragurile sunt ale ofertelor Metropolitan Life, nu valori generale aplicabile tuturor asigurărilor cu investiție.

Contractul începe cu evaluarea nevoii de protecție

Pentru încheierea unei polițe la Metropolitan Life, clientul discută mai întâi cu un consultant despre protecția financiară necesară. Cererea trece apoi prin evaluarea riscului asigurabil, înainte ca societatea să emită polița.

Durata contractului se stabilește de la început, în limitele opțiunilor produsului ales, și nu poate fi modificată pe parcurs. Prima rată se achită odată cu sau la semnarea cererii de asigurare.

Plata poate avea frecvență anuală, semestrială, trimestrială sau lunară. Protecția aferentă se menține atât timp cât prima de asigurare este achitată.

Compania confirmă înregistrarea plății printr-un mesaj pe telefon, dacă deține numărul clientului. În lipsa confirmării, verificarea se face prin agentul de asigurare sau prin contactarea companiei.

Polița poate fi modificată la momente diferite

Metropolitan Life diferențiază modificările contractuale după momentul în care pot fi solicitate:

La aniversarea anuală a poliței se poate schimba frecvența plății, se poate indexa suma asigurată pentru a ține cont de inflație sau se poate solicita majorarea ori reducerea acesteia.

La scadențe se pot adăuga beneficii suplimentare și se pot modifica sumele asigurate din contractele suplimentare.

Pe parcursul contractului, oricând, se pot schimba la cerere beneficiarii, adresa și numărul de telefon.

Pentru modificare este necesară o solicitare scrisă și semnată. În funcție de cerere, asigurătorul poate solicita documente suplimentare.

Clientul poate folosi formularul de modificare al companiei sau o cerere care să cuprindă numele, adresa de corespondență, numărul asigurării, numărul de telefon și modificarea solicitată.

Asigurătorul recomandă o discuție cu agentul cel puțin o dată pe an, în apropierea aniversării poliței, pentru revizuirea beneficiilor. Separat, recomandă reevaluarea nevoii de protecție cel puțin o dată la 3-4 ani.

Evenimentele pentru care compania recomandă reconsiderarea acoperirii sunt căsătoria, apariția unui copil, cumpărarea unui apartament sau a unei case, pregătirea copiilor pentru începerea școlii ori examenul de admitere la facultate, pensionarea soțului sau soției și contractarea unui împrumut bancar.

Plata la finalul contractului depinde de tipul asigurării

Maturitatea este momentul în care se încheie durata stabilită a contractului. Pentru polițele destinate exclusiv protecției, primele nu se acumulează, nu există valoare de răscumpărare și nu sunt prevăzute alte beneficii la maturitate. Plata sumei asigurate intervine dacă se produce evenimentul acoperit și sunt îndeplinite condițiile contractuale.

În cazul produselor care combină protecția cu economisirea, contractul poate prevedea un beneficiu la final chiar dacă evenimentul asigurat nu s-a produs. Metropolitan Life indică suma asigurată garantată, la care, în funcție de produs, se pot adăuga bonusul de maturitate sau investiția acumulată.

Compania avertizează că încheierea unei noi asigurări după renunțarea la cea existentă poate presupune un cost mai mare, deoarece prețul asigurării de viață este legat de vârsta și starea de sănătate ale persoanei asigurate.

Rezidența fiscală poate impune documente suplimentare

Metropolitan Life precizează că legislația americană privind conformarea fiscală a conturilor străine, cunoscută prin acronimul FATCA, se aplică propriilor contracte cu componentă de economisire. Pentru clienții cetățeni sau rezidenți ai Statelor Unite ale Americii, compania poate cere informații suplimentare la încheierea asigurării și pe parcursul contractului, precum și beneficiarilor la efectuarea plăților.

În procedura descrisă de asigurător, o cerere nouă de asigurare nu poate fi emisă dacă informațiile solicitate nu sunt furnizate. Cerințele vizează atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Standardul comun de raportare, cunoscut prin acronimul CRS, privește contractele Metropolitan Life cu valoare de răscumpărare. Clienții cu rezidență fiscală în străinătate trebuie să furnizeze documentele și declarațiile cerute pentru identificarea acestei calități.

Compania își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul dacă documentația necesară nu este furnizată. Și această procedură se aplică persoanelor fizice și juridice.

Intermedierea asigurărilor de viață a crescut

Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), subscrierile pe piața asigurărilor din România au ajuns la aproximativ 14,2 miliarde de lei în primul semestru din 2026, cu 15% peste aceeași perioadă din 2025. Totalul include activitatea societăților autorizate de ASF și a sucursalelor care operează în România în baza dreptului de stabilire. Primele pentru asigurări de viață distribuite de brokeri au crescut cu 19% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Gradul de intermediere, adică ponderea primelor distribuite prin brokeri în totalul segmentului, a fost de 13%. Acești doi indicatori se referă la ansamblul asigurărilor de viață.

Asigurările generale au reprezentat aproximativ 78% din totalul subscrierilor. Primele subscrise pentru polițele RCA au ajuns la aproximativ 6 miliarde de lei, cu 17% peste primul semestru din 2025. Brokerii au distribuit prime în valoare de 9,7 miliarde de lei pentru asigurătorii autorizați de ASF și sucursalele active în România, cu aproximativ 16% mai mult decât în perioada comparabilă.

La 30 iunie 2026, rezervele tehnice aferente asigurărilor de viață erau cu 25% mai mari decât în perioada corespunzătoare a anului anterior. Acest segment reprezenta 40% din rezervele tehnice totale de aproximativ 30 de miliarde de lei, constituite potrivit regimului Solvabilitate II.

Rata combinată a daunei pentru toate clasele de asigurări generale a fost de aproximativ 93,4% în primul semestru din 2026, față de 89,9% în aceeași perioadă din 2025. Pentru asigurătorii care subscriu RCA, rata combinată a depășit 100% în primele șase luni din 2026.

La finalul primului semestru din 2026, rezervele tehnice totale constituite potrivit regimului Solvabilitate II au crescut cu 24% față de aceeași perioadă din 2025. La sfârșitul lunii iunie, indicatorul de lichiditate era de 2,83 pentru asigurările generale și de 3,5 pentru asigurările de viață.

Despăgubirea se plătește după completarea dosarului

Dacă se produce un eveniment acoperit de poliță, asiguratul sau beneficiarii trebuie să anunțe cât mai curând agentul ori Metropolitan Life. Reprezentanții companiei oferă îndrumările pentru întocmirea dosarului de despăgubire.

După confirmarea faptului că dosarul este complet, Metropolitan Life indică un termen de maximum 30 de zile lucrătoare pentru plata indemnizației cuvenite, în condițiile contractului.