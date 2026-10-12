Vest Ventures a investit 150.000 de euro în FIORA5, startup-ul românesc care dezvoltă arhitecturi de procesoare, aceasta fiind prima companie finanțată de accelerator.

Investiția face parte dintr-o rundă seed, adică o finanțare pentru etapa inițială de dezvoltare, cu o țintă de 500.000 de euro, potrivit Start-up.ro. Suma atrasă poate ajunge la un milion de euro, în funcție de discuțiile cu fonduri care investesc sume mai mari.

Produsul este planificat să intre pe piață în 2029-2030. Banii sunt destinați integral dezvoltării sale: instrumente de simulare, echipamente pentru testări, salarii și activități comerciale pentru apropierea de parteneri.

Veniturile sunt urmărite prin licențierea sau vânzarea designurilor

FIORA5 dezvoltă proprietate intelectuală pentru procesoare, adică designul pe baza căruia acestea pot fi construite. Darian Domocoș, cofondator FIORA5, a explicat modelul comercial pentru Start-up.ro: „Noi suntem ca niște arhitecți care fac designul la case, casele fiind proprietatea intelectuală pe care o dezvoltăm pentru procesoare. Noi nu dezvoltăm procesoarele, deci nu facem hardware, dar putem să licențiem, putem să vindem design-urile la clienți. În cazul nostru, clienții sunt cei care fac cipuri sau fac produse în care vor intra cipurile”.

Modelul are un precedent de 40 de ani în ARM, care a pornit cu aceeași abordare. Arhitectura ARM se regăsește în majoritatea procesoarelor din telefoanele mobile actuale.

Pe termen lung, Domocoș vede posibilitatea unei vânzări a companiei către un jucător mare din industrie.

Validarea trece de la simulare la fabricarea fizică

La un an de la înființare, FIORA5 are arhitectura complet definită și o echipă în creștere. Compania lucrează la încheierea rundei de investiții și la crearea unor parteneriate cu alte companii.

Designul mai are de parcurs trei etape de verificare:

Validarea software, prin instrumente specializate care testează designul.

Implementarea pe un FPGA, o plachetă fizică folosită pentru a simula comportamentul real al procesorului.

Integrarea nucleului într-un sistem complet și fabricarea fizică a acestuia, etapa numită tape-out, pentru a demonstra că arhitectura poate fi realizată pe semiconductori.

Planul de dezvoltare este legat și de finanțarea ulterioară: „Noi avem un roadmap de undeva între 12 și 16 luni, iar tot ce dezvoltăm până atunci va ajuta la ridicarea următoarei runde. O vom deschide în toamnă și o vom închide în iarnă”, a precizat Domocoș.

Compania țintește procesarea în dispozitive cu consum redus

FIORA5 construiește un nucleu de procesor optimizat pentru consum redus de energie, folosind ca fundament arhitectura deschisă RISC-V. Segmentul urmărit este edge computing, adică procesarea în dispozitive aflate la periferia rețelei, în locul concentrării acesteia în centre de date.

Aplicațiile vizate sunt ochelarii inteligenți, roboții și infrastructura de telecomunicații. Nucleul poate avea și rolul unui procesor auxiliar într-un sistem mai complex: preia sarcinile de procesare generală, iar acceleratorul de inteligență artificială se ocupă de inferență, adică utilizarea unui model deja antrenat.

Compania urmărește astfel un segment diferit de cel în care Nvidia concurează pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. Alegerea pieței este explicată de cofondator astfel: „Companiile care sunt în momentul de față au mers foarte mult pe direcția de data centers, pe partea de AI training. Noi ne concentrăm pe edge computing. Văzând că această piață este subservită și am zis că e momentul oportun să intrăm și să dezvoltăm ceva nou”, a spus el.

Proiectul a pornit din problemele întâlnite la clienți

Cei doi cofondatori s-au cunoscut la Oradea, când Domocoș era încă în liceu, și au lucrat pentru aceeași companie. Celălalt cofondator era deja arhitect principal în departamentul de semiconductori.

Ulterior, au urmat trasee separate, unul într-o corporație mare, iar Domocoș la facultate, înainte de a se reuni pentru dezvoltarea startup-ului.

Originea tehnică a proiectului se află în experiența cofondatorului cu proiectele clienților: „Cofondatorul meu și-a dat seama de o problemă recurentă în toți clienții lui: de fiecare dată când fie făceau design-ul la o microarhitectură, fie licențiau un IP ca să-l integreze în sistemele unui client, aveau aceeași problemă, fie de integrare, fie de eficiență. El s-a gândit să facă ceva propriu”, a explicat Darian Domocoș.

FIORA5 participă și la un accelerator susținut de Comisia Europeană

O altă motivație pentru dezvoltarea proiectului în România ține de proveniența tehnologiei pentru procesoare. „Comisia Europeană nu e foarte favorabilă pentru achiziția de IP-uri din America, un lucru de înțeles având în vedere că vorbim de procesoare, de ceva care poate fi foarte ușor compromis. Și asta a fost un motiv să începem această inițiativă în Europa, s-o pornim din România”, a susținut Domocoș.

CHIPS Act 1, cadrul european pentru semiconductori, este în vigoare, iar CHIPS Act 2.0 este în lucru. Investițiile europene în semiconductori cresc, iar FIORA5 participă, pe lângă programul Vest Ventures, și la acceleratorul ChipStart, susținut de Comisia Europeană.

Vest Ventures oferă capital și pregătire pentru raportarea către investitori

Vest Ventures este primul accelerator regional cu finanțare europeană din Regiunea Vest și singurul accelerator din România care investește direct în startup-urile participante. Este susținut de ADR Vest și are peste 16 milioane de euro disponibili.

Pentru prima cohortă, din care face parte FIORA5, programul a inclus:

15 săptămâni de pregătire.

Peste 150 de sesiuni individuale.

35 de ateliere de lucru.

Peste 260 de ore de îndrumare.

Participarea a adus ședințe formale și predictibilitate în raportarea către investitori, elemente pe care Domocoș le consideră baza pentru următoarea rundă de finanțare.

În evaluarea beneficiilor programului, cofondatorul pune accent și pe relațiile dintre participanți: „Un lucru care rămâne pe lângă toate workshop-urile, pe lângă toată pregătirea, este comunitatea, care oarecum asta lipsește în România. Când vorbim de Statele Unite, vorbim de Y Combinator, de ecosistem. Asta încearcă să facă băieții ăștia la Vest Ventures. Creează un ecosistem”, a adăugat el.

Vest Ventures caută startup-uri aflate la început, cu produse care pot crește la scară regională sau internațională. A doua cohortă începe pe 2 noiembrie.