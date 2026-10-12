Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești ar putea fi preluată de un consorțiu condus de miliardarul american Todd Boehly, prin achiziția activelor internaționale ale Lukoil, evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Potrivit Știri pe surse, care citează New York Post, administrația președintelui Donald Trump ar susține oferta. Tranzacția nu este finalizată, iar reluarea producției rămâne condiționată de autorizări, finanțare și procedura de insolvență, potrivit Știri pe surse, care citează Reuters.

New York Post, care citează surse guvernamentale, afirmă că în consorțiu participă și Corporația Financiară pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite (DFC), instituție financiară a guvernului federal, potrivit Știri pe surse. Boehly este fost patron al clubului de fotbal Chelsea.

Pachetul urmărit de investitori cuprinde rafinăriile Lukoil din România, Bulgaria și Olanda, exploatări petroliere și alte active internaționale. Operațiunile de extracție produc peste 350.000 de barili de petrol pe zi. Acest volum descrie producția exploatărilor petroliere, nu capacitatea celor trei rafinării.

Autorizația pentru negocieri nu permite transferul proprietății

Achiziția nu poate fi finalizată fără Departamentul Trezoreriei din Statele Unite, prin Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC). Autoritățile americane au menținut valabilă până la 22 octombrie 2026 Licența Generală 131J. Aceasta permite părților să negocieze vânzarea activelor internaționale ale grupului și să încheie contracte condiționate.

Transferul efectiv al proprietății necesită o autorizare separată. Condițiile Washingtonului cer ruperea legăturilor dintre activele vândute și Lukoil, precum și blocarea sumelor datorate companiei ruse în conturi supuse jurisdicției americane, până la ridicarea sancțiunilor. Grupul rus nu ar avea astfel acces imediat la banii tranzacției.

Participarea instituției financiare federale ar putea aduce Trezoreriei americane venituri de ordinul miliardelor de dolari. Aceste câștiguri sunt ipotetice și depind atât de încheierea operațiunii, cât și de performanța ulterioară a activelor cumpărate.

Datoriile și finanțarea condiționează repornirea Petrotel

Petrotel este una dintre cele trei mari rafinării ale României. Capacitatea instalată ajunge la aproximativ 2,4 milioane de tone de țiței pe an, echivalentul a circa 20% din capacitatea națională de rafinare.

Oprirea a început în octombrie 2025, pentru o revizie tehnică programată. După încheierea lucrărilor, producția nu a mai fost reluată, pe fondul sancțiunilor impuse de Washington companiei Lukoil.

La solicitarea societății, Tribunalul Prahova a deschis procedura generală a insolvenței la 26 august 2026. Situația financiară a rafinăriei și restanțele reclamate de firmele care au lucrat acolo includ:

Aproximativ 247 de milioane de lei, datorii ale Petrotel către furnizori.

Circa 225 de milioane de euro, obligații față de Litasco, acționarul majoritar care a finanțat activitatea rafinăriei.

Aproximativ 30 de milioane de euro, facturi neachitate reclamate de mai multe companii românești care au efectuat lucrări la rafinărie.

O schimbare a proprietarului nu ar rezolva automat aceste probleme. Preluarea ar trebui corelată cu insolvența, iar noul proprietar ar trebui să clarifice situația creditorilor, finanțarea activității și relațiile cu furnizorii.

Conducerea Petrotel susține că instalațiile sunt conservate și că repornirea este posibilă după îndeplinirea condițiilor juridice, comerciale și financiare.

„Teoretic, suntem pregătiți tehnic de repornire, doar să facem testele necesare”, a declarat Dan Dănulescu, directorul general executiv al Petrotel-Lukoil, într-un interviu acordat Mediafax în septembrie.

Directorul a indicat drept obstacol principal imposibilitatea desfășurării operațiunilor comerciale, bancare și de aprovizionare în condiții juridice sigure, din cauza sancțiunilor internaționale. Autoritățile și conducerea companiei au discutat separat posibilitatea unei licențe specifice care să permită reluarea operațiunilor comerciale fără încălcarea sancțiunilor americane.

Blocarea activității afectează rafinarea și distribuția

Peste 500 de oameni lucrează la Petrotel. În România, grupul Lukoil are aproximativ 3.500 de salariați, număr care îi include și pe cei din distribuție. Activitățile locale cuprind aproximativ 320 de benzinării, depozite de carburanți și alte operațiuni conexe.

În februarie 2026, Guvernul României a pus sub supraveghere extinsă patru entități asociate grupului, prin Hotărârea nr. 69/2026:

Lukoil România.

Petrotel-Lukoil.

Lukoil Lubricants East Europe.

Sucursala bucureșteană Lukoil Overseas Atash.

Autoritățile au justificat măsura prin protejarea intereselor economice și a securității energetice naționale, după ce sancțiunile americane au produs efecte și pe piața românească. Documentele care au însoțit decizia avertizau asupra riscurilor pentru aprovizionarea benzinăriilor și funcționarea lanțurilor logistice.

Dacă producția de la Ploiești s-ar relua, România ar putea avea nevoie de mai puține importuri de produse petroliere finite. Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu afectează în această perioadă piața energetică internațională, însă repornirea rafinăriei nu ar însemna automat prețuri mai mici la pompă.

Carlyle s-a retras din competiția pentru activele internaționale

În ianuarie 2026, grupul american de investiții Carlyle ajunsese la o înțelegere preliminară privind achiziția activelor internaționale ale Lukoil, cu excepția celor din Kazahstan. Grupul a discutat cu investitori din Abu Dhabi și cu instituția financiară federală americană.

În septembrie au circulat informații că Boehly și-ar fi asigurat susținerea administrației americane și a unor investitori cu influență în regiunea Golfului Persic, între care persoane legate de familia Trump.

Vineri, 9 octombrie 2026, Carlyle a anunțat că nu mai urmărește activ achiziția. Retragerea elimină unul dintre principalii competitori ai consorțiului Boehly, fără să garanteze acceptarea ofertei acestuia.

Portofoliul a atras interesul mai multor grupuri financiare și petroliere, inclusiv ExxonMobil. Evaluările vehiculate pe parcursul procesului s-au situat în jurul a 20-22 de miliarde de dolari.

Pentru Petrotel, calendarul insolvenței stabilit de Tribunalul Prahova prevede definitivarea tabelului creanțelor, lista datoriilor recunoscute în procedură, la 23 octombrie. Următorul termen în dosar este 4 noiembrie 2026.