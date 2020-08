Stii cat de important este ca firma pe care o detii sa fie certificata la standard ISO 9001?

Mediul de afaceri este din ce in ce mai competitiv pentru ca numarul firmelor este din ce in ce mai mare. Societatea in care traim s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani motiv pentru care si nevoile oamenilor au crescut. Aceste nevoi sunt din ce in ce mai complexe motiv pentru care este necesara prezenta mai multor firme in mediul de afaceri pentru a putea satisface pe deplin toate nevoile avute de catre populatie. Pentru a putea atrage un numar cat mai mare de clienti, firmele trebuie sa ofere cat mai multe beneficii, incredere ca produsele sau serviciile oferite sunt de calitate premium si un raport pret – calitate imbatabil. Pentru a putea fideliza clientii si pentru ai putea face sa aiba un nivel cat mai mare de incredere in produsele sau serviciile oferite de catre companie este necesar ca aceasta sa functioneze ireprosabil, iar managementul calitatii trebuie sa fie la un nivel cat mai ridicat. Calitatea produselor sau serviciilor este cel mai important detaliu care face diferenta intre firmele care au acelasi domeniu de activitate. Pentru a putea oferi produse sau servicii calitative este necesar ca fiecare companie sa fie certificata ISO 9001. Acest standard al calitatii nu este obligatoriu pentru ca o firma sa isi poata desfasura activitatea insa este absolut necesar in cazul in care firma isi doreste sa performeze din punct de vedere financiar.

Firma pe care o detii nu este certificata ISO 9001? Iata care sunt avantajele pe care le pierzi!

Detinerea unei firme care sa prospere din punct de vedere financiar necesita foarte multe chestii, detinerea unui standard ISO 9001 fiind una dintre conditiile pe care trebuie sa le bifeze o astfel de firma. In cazul in care consideri ca nu este utila detinerea unui astfel de standard, afla din continuarea acestui articol care sunt avantajele oferite de catre detinerea unui astfel de certificat. Asadar, cateva dintre cele mai importante avantaje oferite de catre detinerea unui certificat ISO 9001 sunt urmatoarele:

In primul rand, detinerea unui astfel de certificat ajuta firma care il detine sa ofere servicii si produse la un nivel calitativ ireprosabil. Acest lucru este posibil prin implementarea unui sistem al calitatii foarte bine pus la punct care are in prim plan oferirea de servicii si produse calitative. Economisirea banilor si realizarea investitiilor intr-un mod cat mai inteligent din punct de vedere financiar este un alt mare avantaj oferit de catre detinerea unui astfel de certificat. Din momentul in care sunt respectate toate cerintele impuse pentru certificarea ISO 9001 departamentele din cadrul companiei functioneaza mult mai bine atat din punct de vedere financiar cat si din punct de vedere al productivitatii. Realizarea economiilor este un mare avantaj avand in vedere ca orice proprietar de firma isi doreste ca firma pe care o detine sa consume cat mai putini bani si sa produca cat mai multi. Prin detinerea unui certificat ISO 9001 acest lucru chiar este posibil. Posibilitatea de a putea participa la licitatii publice. Multe firme se bazeaza pe contractele castigate la licitatiile publice organizate de autoritatile statului roman. Pentru a putea participa la o astfel de licitatie este necesara indeplinirea mai multor conditii, detinerea unui certificat ISO 9001 fiind una dintre cele mai importante conditii care trebuie indeplinite pentru a putea participa la o astfel de licitatie. Recunoastere la nivel international. Certificatul ISO 9001 este cel mai popular certificat ISO, acesta fiind utilizat la nivel international de majoritatea companiilor care ofera servicii si produse profesioniste. Pentru a putea colabora cu companii din strainatate este necesar ca firma pe care o detii sa fie certificata ISO 9001. In felul acesta, compania internationala cu care se realizeaza colaborarea are siguranta ca va colabora cu o firma serioasa, profesionista, care este capabila sa ofere cele mai bune produse si servicii.

Obtine certificarea de care ai nevoie parcurgand doar 3 pasi simpli!

Avand in vedere beneficiile oferite de catre detinerea unui certificat ISO 9001 dar si usurinta cu care acesta se obtine ar trebui ca toate firmele care activeaza in mediul de afaceri romanesc sa detina un astfel de certificat. Acesta poate fi obtinut parcurgand 3 pasi:

Apelezi certificareiso.ro pentru a cere o oferta de pret. Acest organism este specializat in certificarea sistemelor de management a calitatii. Avand o experienta de peste 10 ani de zile in acest domeniu, certificareiso.ro percepe cel mai mic pret de pe piata si ofera cele mai scurte termene pentru obtinerea certificarii. Se intocmeste in cel mai scurt timp posibil documentatia necesara obtinerii certificarii ISO. Se emite certificatul ISO de care ai nevoie.

Concluzii

Multi dintre noi au citit cel putin o data pe etichetele produselor cumparate ca firma care le produce este certificata ISO 9001. Acest lucru inseamna ca firma respectiva functioneaza dupa un management al calitatii foarte bine pus la punct motiv pentru care si produsele sau serviciile oferite sunt la un nivel calitativ foarte ridicat. De asemenea, firma care detine o astfel de certificare se bucura de multe beneficii, cateva dintre acestea fiind prezentate in randurile de mai sus. Pentru a nu pierde competitia trebuie sa iti certifici compania chiar daca acest lucru nu este obligatoriu pentru ca aceasta sa isi poata desfasura activitatea. Pentru a nu pierde timp si bani incercand o astfel de certificare trebuie sa apelezi la certificareiso.ro, organismul de certificare specializat in certificarea sistemelor de management. Experienta avuta de catre acest organism dar si numarul mare de clienti satisfacuti reprezinta garantia ca acesta este cel mai potrivit pas pe care trebuie sa il faci pentru a putea detine o companie competitiva din toate punctele de vedere.