Poziția corectă la calculator: Sfaturi pentru o postură perfectă

Trăim într-o epocă în care tehnologia din ce în ce mai avansată ne oferă posibilități variate de lucru. Navigăm pe internet, ne implicăm în jocuri, căutăm informații sau ne urmăm pasiunile stând mult timp pe computer, în toate pozițiile – și, adesea, chiar în posturi incorecte!

Sănătatea este un aspect care trebuie să ne preocupe în mod permanent, indiferent de activitățile desfășurate. Ea este cu atât mai importantă într-o viață modernă, în care neglijăm detalii care pot avea urmări pe termen lung asupra propriei persoane. Așadar, este extrem de necesar să cunoaștem care este poziția corectă atunci când ne aflăm în fața unui computer. Articolul de față vă prezintă, pe scurt, informații și sfaturi utile în acest sens.

Postura corectă stând pe fotoliu

Canapeaua sau fotoliul reprezintă, în multe cazuri, locul pe care îl avem la dispoziție pentru utilizarea unui laptop. Asemenea piese de mobilier sunt des întâlnite în localurile unde oprim pentru o gustare sau chiar pentru o sesiune de lucru. În asemenea situație, țineți spatele drept și, dacă este posibil, adăugați o pernă în zona rinichilor, pentru a crea sprijin coloanei vertebrale. În plus, este necesar să utilizați un suport de laptop sau, alternativ, o carte sau chiar mai multe, astfel încât monitorul să ajungă la nivelul privirii. Pentru a vă proteja vederea, evitați apropierea exagerată de aparat – distanța recomandată este între 50 și 70 cm. Schimbați poziția la fiecare 30 de minute sau, chiar mai bine, ridicați-vă, la fiecare jumătate de oră, și faceți câteva mișcări, pentru a vă susține, în primul rând, circulația sangvină în corp.

Poziția corectă la birou

Folosiți un scaun cu spătar drept, astfel încât postura coloanei să fie cât mai corectă. Scaunul trebuie să fie poziționat sub biroul sau sub masa pe care se află computerul. Cele mai indicate sunt scaunele ergonomice, gândite de experți și lucrate din materiale de calitate, care asigură confort și permit pielii să respire.

Pentru a respecta distanța recomandată în privința protejării ochilor (50-70 cm), când lucrați la computer, folosiți un monitor separat de tastatură și mouse. Dacă, nu este posibil, trebuie să aveți un suport pentru laptop sau să adăugați cărți sub aparat, pentru a-i da stabilitate. În plus, aveți grijă ca pe monitor să nu apară reflexii din lumina ambientală – vă feriți astfel de eventuale afecțiuni oculare.

Postura corectă a copiilor

Este binecunoscută curiozitatea celor mici de a butona aparatura celor mari, iar unii dintre ei au nevoie de această activitate pentru a rezolva chestiuni necesare programei școlare. Așadar, este important să știm ce să urmărim, pentru a-i ajuta să-și păstreze o poziție sănătoasă, atunci când utilizează un computer:

Aduceți copilul la nivelul mesei sau al biroului, adăugând o pernă pentru a-i asigura înălțimea corectă a corpului, sau, folosiți un scaun ergonomic special pentru cei mici.

Adăugați-i un suport pentru tălpi, dacă acestea nu ating solul. În caz contrar, picioarele vor atârna iar circulația periferică a membrelor și întreaga postură vor avea de suferit.

Asigurați-vă că se află la o distanță optimă pentru a putea vedea bine, fără a sta, însă, prea aproape de monitor.

Amintiți-vă regula celor 30 de minute: la fiecare jumătate de oră, copilul trebuie să se desprindă de computer și să facă mișcare!

Așadar, pe parcursul folosirii unui calculator, trebuie să ne asigurăm o poziție corectă a coloanei vertebrale, o susținere optimă a capului și a membrelor inferioare. Pentru a elimina durerile de spate și alte afecțiuni asociate, specialiștii recomandă achiziționarea de scaune ergonomice, care devin, astfel, o investiție în menținerea sănătății personale și a celor din familie.