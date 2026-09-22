Organizațiile regionale IG Metall cer salarii mai mari cu 5% în industria germană

Organizațiile regionale regionale ale principalului sindicat industrial din Germania, IG Metall, au cerut marți o majorare salarială de 5% pentru angajații din industriile metalurgică, electrică și auto, în cadrul unui contract pe 12 luni, potrivit Anadolu.

Ținta a fost stabilită de organizațiile regionale IG Metall din Renania de Nord-Westfalia, Hessa, Saxonia Inferioară, Berlin, Brandenburg și Saxonia. Acestea au cerut și o „componentă socială” pentru reducerea poverii asupra angajaților aflați pe treptele salariale inferioare.

Cererea națională a IG Metall urma să fie anunțată miercuri

Consiliul executiv al IG Metall urma să anunțe miercuri, la Frankfurt, cererea națională pentru sute de mii de angajați din industriile metalurgică și electrică, pe baza opiniilor comitetelor regionale de negociere.

Acordurile colective la nivelul întregului sector acoperă aproximativ 3,7 milioane de angajați. Domeniul include industria auto, ingineria mecanică și electronica, precum și furnizorii din industria aerospațială și de apărare.

Primele discuții cu patronatele sunt programate în octombrie

Primele discuții cu asociațiile patronale sunt programate să înceapă în octombrie, iar grevele de avertisment sunt posibile din noiembrie.