Economie

Organizațiile regionale IG Metall cer salarii mai mari cu 5% în industria germană

| | 1 min citire
Organizațiile regionale IG Metall cer salarii mai mari cu 5% în industria germană
Steagul german în fața Reichstag - Financiarul

Organizațiile regionale regionale ale principalului sindicat industrial din Germania, IG Metall, au cerut marți o majorare salarială de 5% pentru angajații din industriile metalurgică, electrică și auto, în cadrul unui contract pe 12 luni, potrivit Anadolu.

Urmărește Financiarul pe Google NewsAdaugă Financiarul ca sursă preferată

Ținta a fost stabilită de organizațiile regionale IG Metall din Renania de Nord-Westfalia, Hessa, Saxonia Inferioară, Berlin, Brandenburg și Saxonia. Acestea au cerut și o „componentă socială” pentru reducerea poverii asupra angajaților aflați pe treptele salariale inferioare.

Cererea națională a IG Metall urma să fie anunțată miercuri

Consiliul executiv al IG Metall urma să anunțe miercuri, la Frankfurt, cererea națională pentru sute de mii de angajați din industriile metalurgică și electrică, pe baza opiniilor comitetelor regionale de negociere.

Acordurile colective la nivelul întregului sector acoperă aproximativ 3,7 milioane de angajați. Domeniul include industria auto, ingineria mecanică și electronica, precum și furnizorii din industria aerospațială și de apărare.

Primele discuții cu patronatele sunt programate în octombrie

Primele discuții cu asociațiile patronale sunt programate să înceapă în octombrie, iar grevele de avertisment sunt posibile din noiembrie.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
News24O asociere condusă de Tecnic Consulting va superviza proiectul extinderii Aeroportului OtopeniDolce SportWBA îl obligă pe Teofimo Lopez să negocieze meciul cu Jack Catterall până la termenul din 22 octombrieGetPonyCeer debutează cu sedanul și SUV-ul Exobot de 850 CP și pregătește livrările pentru 2027BravonetElla Langley bate recordul deținut de Mariah Carey în Billboard Hot 100, cu 23 de săptămâni pe primul locLylaAdidas lansează Adizero Adios Pro 5 la 275 de dolari, cu tehnologie din pantoful de elităRevista IoanaCum îngrijești ciclamenul în sezonul rece. Unde îl așezi și când reduci udarea
3,7 milioane de angajați IG Metall industria auto Renania de Nord-Westfalia
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →