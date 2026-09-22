Exor pregătește răscumpărări de acțiuni de până la 500 de milioane de euro

Exor intenționează să deruleze un program de răscumpărare a propriilor acțiuni, pentru care a stabilit o valoare maximă de 500 de milioane de euro, potrivit Agenzia ANSA.

Anunțul din 22 septembrie fixează plafonul financiar al operațiunii. Valoarea reprezintă limita până la care poate ajunge programul, nu o sumă deja cheltuită de companie pentru achiziția titlurilor.

Programul vizează achiziții de pe piață

O răscumpărare presupune că emitentul cumpără de pe piață acțiuni proprii. În cazul Exor, informația anunțată în această etapă privește intenția de lansare a programului și plafonul valoric până la care pot fi realizate achizițiile.

În același material se arată că valoarea patrimonială netă pe acțiune a scăzut cu 3,9% în primul semestru din 2026, în timp ce în aceeași perioadă indicele Msci World a crescut cu 11,8%.