Avantajele incalzirii locuintei cu panouri radiante cu infrarosu in comparatie cu metodele clasice

Toamna este pe sfarsite si in curand trebuie sa ne pregatim de vremea rece si sa luam in calcul cele mai bune sisteme de incalzire pentru locuinta. Ca variante, cele mai populare alegeri la ora actuala sunt incalzirea prin sisteme clasice, sau incalzirea cu panouri radiante. Iar pentru a descoperi cea mai avantajoasa solutie de incalzire, iti propunem mai departe o comparatie intre cele doua.

Consumul de energie

Consumul de energie al unui sistem de incalzire depinde de un numar mare de factori. Printre acestia putem numi pozitia geografica, puterea sistemului de incalzire, numarul de pereti exteriori ai locuintei, precum si eficienta sistemelor de izolare. Cu toate acestea, daca pornim de la premisa ca factorii enumerati mai devreme sunt aceeasi, comparand incalzirea prin panouri radiante cu incalzirea prin calorifere sau centrala, ajungem la concluzia ca prima este mai eficienta deoarece controlul temperaturii din camera este mai usor de efectuat si astfel, platesti doar pentru cat consumi.

Durata de viata

Durata medie de viata a panourilor cu infrarosu este cuprinsa intre 25 si 30 de ani, perioada in care aceste dispozitive nu necesita o ingrijire speciala sau revizii, asa cum este cazul centralelor electrice pe gaz care chiar daca functioneaza impecabil trebuie verificate periodic de firme autorizate ISCIR, pentru ca proprietarul lor sa le poata folosi in conditii de deplina siguranta. In plus, durata de viata a centralelor este de doar 10 sau 15 ani, perioada de timp dupa care trebuie schimbate.

Pretul investitiei

In Romania, preturile panourile electrice radiante incep de la cateva sute de lei. In comparatie cu panourile electrice radiante convenabile, pretul celei mai ieftine centrale electrice este de cel putin trei ori mai scump si luand in considerare si cheltuielile mentionate mai sus, pretul total al investitiei este mult mai mare.

Montaj

Chiar si panourile radiante speciale pentru pereti sau tavan se pot monta fara interventia unui specialist, lucru care nu este valabil si pentru centralele elctrice sau cele pe gaz. Odata ce le-ai cumparat, iti poti asambla pe cont propriu panourile radiante si nu ai nevoie de autorizatii sau avize pentru a le folosi, fiind astfel mult mai practice decat alte variante de incalzire.