Unsprezezece state ale Uniunii Europene s-au angajat să scoată 20,5 milioane de barili de motorină din rezerve până la sfârșitul lui ianuarie 2027, potrivit declarației comune consultate de Euronews. România nu se află printre aceste state, iar anunțul nu stabilește o ieftinire la pompele din țară.

La 30 octombrie, platforma PretCarburant.ro indica un preț mediu de 10,90 lei pe litru pentru motorina standard din România. Media coborâse cu 5 bani față de cea indicată cu 30 de zile înainte, de 10,95 lei pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, diferența dintre cele două medii este de 2,50 lei.

Prețurile folosite de platformă au fost raportate între 6 și 30 octombrie, de la 1.361 de stații, iar pentru 14 prețuri nu este precizată ziua măsurării. Valorile raportate erau între 10,75 și 10,96 lei pe litru. Aceste date arată cât costa motorina în perioada raportată, nu cât va costa după eliberarea rezervelor.

Când vor fi scoși cei 20,5 milioane de barili

Angajamentul privește un volum total care trebuie eliberat până la sfârșitul lui ianuarie 2027, nu o cantitate deja livrată integral. Nu a fost anunțat câți barili vor fi scoși în fiecare lună sau cât revine fiecărui stat. Potrivit Euronews, nu este publicat nici un calendar pe zile sau pe tranșe pentru punerea efectivă pe piață a celor 20,5 milioane de barili.

Pe lista prezentată de Euronews apar Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia și Suedia. România nu apare în lista celor 11 state publicată de Euronews la 30 octombrie 2026. Nu a fost anunțată o cantitate destinată direct României. Dacă oferta suplimentară va influența piața europeană, efectul pentru șoferii români se va putea vedea în prețurile practicate aici, nu într-un drept al României la o parte din stocuri.

Acțiunea pentru stabilitatea aprovizionării cu motorină a figurat pe programul reuniunii miniștrilor energiei din 29 octombrie, de la Luxemburg. În martie 2026, se anunțase separat că 42,6 milioane de barili de petrol și produse rafinate vor fi eliberați printr-o acțiune coordonată de Agenția Internațională pentru Energie. Cele două cifre nu descriu aceeași cantitate de motorină.

Ce înseamnă anunțul pentru prețul din România

Mai multă motorină oferită pe piață poate reduce presiunea asupra prețurilor, dar angajamentul celor 11 state nu conține un preț viitor pentru benzinăriile românești. Economica.net a relatat că, pe 30 octombrie, prețurile motorinei au rămas nemodificate la lanțurile de benzinării pe care le-a urmărit. O scădere observată înaintea livrărilor nu poate fi pusă pe seama acestora.

România are și o problemă proprie de aprovizionare: fundamentarea OUG nr. 19/2026 descrie un deficit intern de motorină, în timp ce benzina este produsă peste cererea internă. Același document arată că aproximativ 75% din țițeiul folosit de România provine din importuri. Procentul se referă la țiței, nu la motorina vândută la pompă.

Ce urmează până la sfârșitul lui ianuarie

Separat de angajamentul european, premierul a anunțat prelungirea, între 1 noiembrie 2026 și 31 ianuarie 2027, a măsurilor interne de limitare a scumpirilor la motorină, potrivit Economica.net. Anunțul vizează reducerea temporară a accizei, limitarea adaosului comercial și urmărirea exporturilor și a livrărilor către alte state UE. El nu stabilește cu câți bani se va modifica prețul unui litru.

Cele 11 guverne au cerut Comisiei Europene să strângă lunar date despre cantitățile scoase din rezerve, felul produselor și datele livrărilor. Aceste raportări vor arăta cât din angajamentul de 20,5 milioane de barili ajunge efectiv pe piață înainte de termenul de la sfârșitul lui ianuarie 2027.