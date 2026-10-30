Prețul mediu al energiei electrice cumpărate pentru ziua următoare a ajuns la 1.277 de lei/MWh în octombrie 2026, potrivit cifrei publicate de Economica.net. Pentru clienții casnici, această scumpire de pe piața angro nu schimbă automat factura: suma plătită depinde de contractul cu furnizorul.

Piața pentru ziua următoare este locul unde se cumpără și se vinde energie care va fi livrată a doua zi. Cei 1.277 de lei pentru 1.000 kWh reprezintă un preț al energiei pe acea piață, nu prețul final de pe factura unei locuințe.

Când poate crește factura de energie

Un client care are în contract un preț fix pentru energie nu primește automat o majorare fiindcă prețul de pe piața pentru ziua următoare a crescut. La un contract cu preț variabil, contează regula de calcul și data ajustării scrise în contract. Un contract cu preț dinamic poate urmări schimbările zilnice ale pieței, dar furnizorul trebuie să explice riscurile și să obțină acordul clientului înainte de trecerea la un astfel de contract.

Potrivit Legii energiei, creșterea prețului angro poate ajunge la clientul casnic numai dacă oferta și contractul prevăd o clauză de ajustare sau un preț dinamic, cu mecanismul de calcul și componentele sale. La prețul dinamic pot conta atât piața pentru ziua următoare (PZU), cât și piața intrazilnică; furnizorul trebuie să informeze clientul despre costuri, riscuri și necesitatea unui contor inteligent și să obțină acordul său prealabil.

Dacă furnizorul modifică prețul sau tarifele contractuale, Legea energiei cere notificarea directă a clientului cu cel puțin 30 de zile înainte. Clientul poate înceta contractul dacă nu acceptă noile condiții. Oferta și contractul trebuie să arate prețurile, durata, condițiile de reînnoire și cele de încetare.

Potrivit Legii energiei, termenul de cel puțin 30 de zile se aplică înainte ca orice modificare a prețului sau tarifelor să intre în vigoare, iar notificarea trebuie să informeze clientul și despre dreptul de a înceta contractul dacă nu acceptă modificarea.

Cât a crescut prețul energiei cumpărate pentru ziua următoare

OPCOM a raportat pentru septembrie 2026 un preț mediu de 926,70 lei/MWh. Cifra de 927 de lei folosită în știrea inițială este rotunjirea acestei medii. Media de 1.277 de lei/MWh pentru octombrie provine din datele publicate de Economica.net, nu dintr-un raport lunar OPCOM.

În rapoartele lunare OPCOM consultate nu există încă un raport pentru octombrie 2026. Prin urmare, valoarea de 1.277 de lei/MWh nu este confirmată oficial în sursele publice consultate.

Perioada Preț mediu pe piața pentru ziua următoare, lei/MWh Sursa cifrei Octombrie 2025 620,18 OPCOM Iulie 2026 629,25 OPCOM August 2026 793,55 OPCOM Septembrie 2026 926,70 OPCOM Octombrie 2026 1.277 Economica.net

Dacă media indicată pentru octombrie se confirmă, ea este puțin peste dublul celei din iulie 2026 și al celei din octombrie 2025. Pentru septembrie, OPCOM publică și o altă cifră, media calculată în funcție de cantitatea tranzacționată: 917,36 lei/MWh. Cele două feluri de medie nu trebuie amestecate într-o comparație.

În septembrie, pe această piață s-au tranzacționat 1.212.426,1 MWh, echivalentul a 32,29% din consumul net prognozat al țării, potrivit OPCOM. Procentul nu înseamnă că fiecare gospodărie a cumpărat 32,29% din energia sa la prețul zilnic al pieței.

Ce arată factura și ce trebuie comparat într-o ofertă nouă

Pe factură, energia consumată este doar o parte din total. ANRE arată că factura include și transportul, distribuția, serviciul de sistem, certificatele verzi, contribuția pentru cogenerare, TVA, acciza și alte taxe. Ea trebuie să arate perioada facturată, consumul, indexurile contorului, prețul final, scadența și codul locului de consum, numit POD.

Potrivit paginii ANRE despre factura de energie electrică, clientul trebuie să verifice și modul de citire a indexurilor, prețul pe kWh, componentele și taxele, totalul cu TVA și eventualele regularizări. În ofertă și contract trebuie verificate tipul prețului, fix, variabil sau dinamic, formula și frecvența ajustării, tarifele reglementate, taxele, costurile fixe, penalitățile ori costurile de reziliere, termenii de plată și data intrării în vigoare, pe lângă durata, reînnoirea și încetarea contractului.

Înaintea unei oferte noi sau a reînnoirii contractului, clientul poate verifica, în această ordine:

Prețul energiei și dacă rămâne fix, se ajustează după o formulă sau urmărește piața zilnică; în cazul ajustării, și cât de des se face aceasta.

Costurile fixe, tarifele, taxele, durata contractului și condițiile de încetare, apoi prețul final din comparatorul de oferte POSF.

Pe ultima factură, consumul și indexurile, prețul pe kWh, totalul cu TVA și eventualele regularizări. Dacă a primit o notificare de majorare, data de la care se aplică noul preț.

ANRE indică verificarea ofertelor în comparatorul POSF; orice majorare trebuie comparată cu notificarea transmisă cu minimum 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noului preț.