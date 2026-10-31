Cei care închiriază trotinete electrice în București nu au de plătit o taxă nouă la fiecare cursă: tariful de 0,75 lei pe zi, votat de Consiliul General, este datorat de firme pentru fiecare trotinetă pusă la dispoziția clienților pe domeniul public. Bolt și Lime au transmis pentru Profit.ro că nu au anunțat tarife noi pentru utilizatori.

Regulamentul a fost aprobat pe 27 octombrie 2026, cu 44 de voturi, dar urmează să se aplice la 60 de zile de la vot, în jurul datei de 26 decembrie. Până atunci, cei care folosesc serviciile nu au un preț nou anunțat din cauza acestui tarif.

Cât vor plăti firmele pentru trotinete

Potrivit tarifului consemnat de Consiliul General, o firmă datorează 0,75 lei pentru fiecare zi în care o trotinetă autorizată este pusă la dispoziția clienților pe domeniul public. Suma nu depinde de câte curse face trotineta sau de durata lor. O trotinetă retrasă de pe domeniul public nu îndeplinește condiția de a fi pusă la dispoziție acolo.

Fiecare operator are de plătit și o taxă de autorizare de 5.000 de lei pe an. Aceasta este o plată a firmei, nu o taxă adăugată prin regulament fiecărei curse. Înaintea noilor reguli, firmele nu plăteau nici tariful municipal zilnic pentru trotinete, nici această taxă anuală.

Cât ar costa o flotă ținută zilnic pe domeniul public

Lime a declarat pentru Profit.ro că are 6.000 de trotinete în București. Tabelul arată cât ar rezulta dacă toate ar fi taxabile în fiecare zi din perioadele indicate. Este un calcul pe baza tarifului de 0,75 lei, nu suma pe care Lime a spus că o va plăti.

Trotinete taxabile zilnic Cost pe zi, lei Cost în 30 de zile, lei Cost în 365 de zile, lei 1.000 750 22.500 273.750 6.000 4.500 135.000 1.642.500

Aceste sume nu cuprind taxa de 5.000 de lei, plătită în fiecare an pentru autorizare. Dacă numărul trotinetelor puse la dispoziție pe domeniul public diferă de la o zi la alta, diferă și suma datorată. Lime a precizat că nu poate confirma câte trotinete va avea în București anul viitor.

Bolt și Lime nu au stabilit un preț nou pentru curse

Bolt a transmis pentru Profit.ro că noul cost poate afecta activitatea sa, dar nu a stabilit cum s-ar reflecta în tarifele clienților și nici o dată pentru o eventuală schimbare. Bolt nu a anunțat nici o formulă de modificare a tarifelor, potrivit Profit.ro. De la începutul anului până la declarația din 31 octombrie 2026, compania a raportat că trotinetele sale din București au fost vandalizate în peste 12.000 de cazuri.

Profit.ro indică pentru Bolt un tarif de 1,2 lei pe minut, pe lângă abonamente. Bolt arată că prețul unei curse poate cuprinde și o taxă de deblocare, iar suma se verifică în aplicație înainte de rezervare. Profit.ro menționează abonamente Bolt zilnice, săptămânale și lunare, iar pagina Bolt precizează că prețul include taxa de deblocare și tariful pe minut, care trebuie verificat în aplicație. Pentru Lime, prețul relatat este de 5 lei pentru o cursă de cel mult 20 de minute, numai pentru abonați. Economica.net confirmă tariful de 5 lei pentru până la 20 de minute cu abonamentul LimePrime, care costă 9,99 lei pe lună în București. Lime spune că nu poate estima încă efectul noului cost asupra prețului plătit de clienți. Potrivit Profit.ro, Lime nu a anunțat o dată sau o formulă pentru modificarea tarifelor.

Ce s-a votat și ce urmează

La 30 septembrie 2026, o variantă a regulamentului nu a trecut de vot. Ea prevedea un leu pe zi pentru fiecare trotinetă, dar acel leu era o propunere, nu un tarif plătit de firme. Consiliul General a aprobat pe 27 octombrie varianta cu 0,75 lei pe zi.

Proiectul publicat pentru ședință prevedea depunerea cererilor de autorizare până la 15 noiembrie pentru anul următor și, pentru primul an, în cel mult 60 de zile de la aprobarea regulamentului. Aceste termene privesc firmele, nu persoanele care închiriază trotinete. După șapte ani pe piață, operatorul român Splash a spus că va înceta să lucreze la finalul anului 2026.