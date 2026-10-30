Acțiunile Rompetrol Well Services (PTR) au închis vineri, 30 octombrie 2026, la 0,6500 lei, în scădere cu 14,92% față de ședința precedentă, arată Bursa de Valori București (BVB). Pentru cei care dețin aceste acțiuni, scăderea a venit într-o zi în care BET, indicele principal al bursei, a urcat cu 0,88%.

La prețurile de închidere, un pachet de 1.000 de acțiuni PTR valora 764 de lei joi și 650 de lei vineri. Diferența este de 114 lei, fără a lua în calcul eventualele comisioane. Cât a câștigat sau a pierdut un deținător depinde și de prețul la care a cumpărat acțiunile.

BET a încheiat ședința la 35.129,76 puncte, cu 307,27 puncte peste nivelul de joi, de 34.822,49 puncte, potrivit BVB. Creșterea indicelui nu înseamnă că fiecare acțiune de la bursă a avut aceeași evoluție.

Cum a ajuns acțiunea de la 0,8980 la 0,6500 lei

PTR închisese luni, 26 octombrie, la 0,6800 lei pe acțiune. Seria istorică de cotații publicată de furnizorul de date Zonebourse arată două zile de creștere, urmate de două zile de scădere:

Data, octombrie 2026 Preț la închidere (lei/acțiune) Schimbare față de ședința precedentă (%) 27 0,7820 +15,00 28 0,8980 +14,83 29 0,7640 -14,92 30 0,6500 -14,92

După aceste patru ședințe, prețul era cu 0,0300 lei, adică aproximativ 4,41%, sub închiderea din 26 octombrie. Comparată numai cu închiderea de miercuri, cea mai ridicată din acest șir, cotația de vineri era cu aproximativ 27,62% mai mică. Alegerea zilei de comparație schimbă, așadar, mărimea scăderii pe care o vede un investitor.

Tranzacțiile cu PTR au depășit un milion de lei vineri

În ședința din 30 octombrie s-au tranzacționat 1.512.632 de acțiuni PTR, prin 339 de tranzacții, cu o valoare totală de 1.005.438,03 lei, arată BVB. Această valoare reprezintă banii plătiți pentru acțiunile schimbate între cumpărători și vânzători, nu profitul sau pierderea companiei.

Acțiunea a deschis ziua la 0,7400 lei, a atins cel mult 0,7580 lei și a coborât până la 0,6500 lei, nivelul la care a și închis. Prețul mediu al tranzacțiilor a fost de 0,6640 lei. Astfel, prețul de închidere folosit în comparația cu ziua de joi nu a fost prețul plătit în fiecare tranzacție de vineri.

Următoarele rezultate ale companiei sunt programate pe 27 noiembrie

În lista rapoartelor curente publicate de BVB pentru 30 octombrie nu figurează un raport al Rompetrol Well Services care să explice mișcarea acțiunii din acea zi. Evoluția prețului nu indică, singură, cauza pentru care investitorii au cumpărat sau au vândut.

Compania are programată publicarea rezultatelor pentru trimestrul al treilea din 2026 pe 27 noiembrie 2026, potrivit calendarului financiar afișat de BVB.