Acțiunile tehnologice americane au scăzut pe 30 octombrie 2026: Nasdaq-100 a închis cu 2,92% sub nivelul ședinței precedente, la 28.542,71 puncte, potrivit datelor Montbon Analytics. Pentru oamenii care dețin aceste acțiuni sau fonduri care le includ, scăderea înseamnă o valoare de piață mai mică a investițiilor în acea zi, nu neapărat o pierdere de bani deja încasată.

Scăderea nu s-a oprit la companiile tehnologice. Associated Press arată că și cei trei indici americani principali au închis pe minus. Îngrijorarea că investițiile mari în inteligență artificială nu vor aduce câștigurile așteptate este o explicație invocată pe piață, nu o cauză dovedită pentru întreaga scădere.

Cât au scăzut indicii la închiderea bursei

Procentele de mai jos compară închiderea din 30 octombrie cu închiderea ședinței precedente. Pentru Nasdaq-100, nivelul precedent este aproximativ, fiind calculat din variația procentuală publicată de Montbon Analytics; pentru ceilalți indici, valorile rezultă din punctele și nivelurile de închidere publicate de Associated Press.

Indice Închiderea precedentă (puncte) 30 octombrie (puncte) Scădere Nasdaq-100 aprox. 29.401,31 28.542,71 2,92% Nasdaq Composite 26.184,73 25.437,00 2,9% S&P 500 7.720,39 7.580,07 1,8% Dow Jones 52.342,56 51.770,31 1,1%

Associated Press a consemnat și o scădere de aproape 29% a acțiunilor Intel, cea mai slabă zi a companiei din 1974, după o prognoză de profit sub așteptările analiștilor. Scăderea unei singure acțiuni poate fi mult mai mare decât cea a indicelui în care se află.

Ce înseamnă scăderea pentru banii investiți

Un indice arată mișcarea unui grup de acțiuni, nu suma exactă din contul fiecărui investitor. Dacă o deținere ipotetică de 1.000 de lei ar fi urmat întocmai scăderea de 2,92% a Nasdaq-100, valoarea ei ar fi ajuns la 970,80 lei: cu 29,20 lei mai puțin. Exemplul presupune că nu există comisioane și că schimbul dintre leu și dolar nu modifică rezultatul.

În practică, un fond poate avea alte acțiuni, alte ponderi și costuri proprii. Pentru un fond evaluat în lei, schimbarea cursului valutar poate modifica suma afișată în cont. Nici scăderea de 2,92% a indicelui, nici cea de aproape 29% a Intel nu se aplică automat întregului portofoliu.

Diferența de valoare devine o pierdere încasată dacă investiția este vândută la prețul mai mic. Până atunci, prețul se poate schimba din nou, în ambele sensuri; scăderea dintr-o zi nu arată cât va valora investiția mai târziu.

Ce arată raportările companiilor despre cheltuieli

În raportarea publicată la 22 iulie pentru trimestrul al doilea din 2026, Alphabet a trecut venituri totale de 119,8 miliarde de dolari, cu 24% peste aceeași perioadă a anului precedent. Din acestea, serviciile Google au adus 94,5 miliarde de dolari; veniturile din căutare și activități apropiate au fost de 63,271 miliarde de dolari, iar cele din publicitate, de 81,629 miliarde de dolari. Sunt venituri, nu profit, și privesc un trimestru anterior ședinței bursiere din 30 octombrie.

Microsoft a raportat pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie 2026 58,0 miliarde de dolari încasați din activitatea curentă și 42,0 miliarde de dolari folosiți pentru investiții. Suma folosită pentru investiții a crescut cu 7,4 miliarde de dolari față de perioada comparată în raport, iar investițiile în clădiri și echipamente au crescut cu 20,0 miliarde de dolari. Cei 42,0 miliarde nu reprezintă doar cheltuieli pentru inteligență artificială.

Aceste raportări arată venituri și cheltuieli, dar nu stabilesc singure de ce au scăzut indicii pe 30 octombrie. Pentru cine deține un fond, valoarea unității de fond afișată după închiderea pieței, împreună cu moneda în care este calculată, arată efectul asupra propriei dețineri.