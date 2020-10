Care este varsta legala de pensionare pentru Romania?

Pentru toti cetatenii care au fost activi in campul muncii pentru o perioada lunga de timp si au trecut deja si de prima si de a doua tinerete, varsta de pensionare devine un subiect de maxim interes.

In conformitate cu Legea nr. 263/2010 varsta de pensionare la femei va creste in mod gradual, cu cateva luni in fiecare an, pana cand va ajunge la 63 de ani, iar in cazul barbatilor, varsta standard de pensionare este de 65 de ani inca din anul 2015.

La ce varsta se pot pensiona femeile in anul 2020?

In primele luni ale anului 2020, femeile s-au putut pensiona la varsta de 61 de ani si 3 luni daca au cotizat la bugetul de stat pentru o perioada minima de 15 ani, iar in prezent, la 61 de ani si 5 luni. De asemenea, trebuie mentionat faptul ca pentru a primi o pensie intreaga, stagiul minim de cotizare a fost de 31 de ani si 3 luni in prima perioada a anului si de 31 de ani si 5 luni in cea de-a doua perioada a anului.

Prospectul pensionarii nu este unul la fel de atragator pentru toate femeile si din acest motiv, statul roman da posibilitatea femeilor care vor sa-si continue activitatea si sa ramana in campul muncii sa lucreze pana la varsta de 65 de ani.

Cum se calculeaza varsta de pensionare?

Varsta exacta de pensionare se poate afla punand in aplicare formula Casei Nationale de Pensii Publice in care se iau in considerare data nasterii si sexul persoanei care doreste sa se pensioneze, iar valoarea pensiei difera in functie de suma platita sub forma de taxe pentru perioada totala de lucru legal. Mai multe informatii despre ce inseamna de fapt munca legala, dar si drepturile si obligatiile angajatilor, poti afla accesand aceasta adresa: https://bundeangajat.olx.ro/codul-muncii-tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-drepturile-si-obligatiile-tale-in-calitate-de-angajat.

Cati ani trebuie sa ai impliniti pentru a te putea pensiona anticipat in anul 2020?

Persoanele care vor sa se pensioneze anticipat ar trebui sa profite la maxim de anul 2020 deoarece acesta este ultimul an in care o mai pot face fara a li se diminua cunatumul pensiei primite. Incepand cu anul 2021, legea stipuleaza faptul ca persoanele care se pensioneaza mai repede decat prevede varsta legala de pensionare vor primi o pensie mai mica decat cei care se pensioneaza la timpul potrivit.

Femeile se pot pensiona anticipat in anul 2020, cu maxim 5 ani inaintea implinirii varstei legale de pensionare cu conditia sa fi cotizat la bugetul de stat cu cel putin 8 ani mai mult decat cere stagiul minim de cotizare.