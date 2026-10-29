Coletele din afara UE ar urma să scape de taxa românească de 25 de lei pe colet de la 1 noiembrie 2026, potrivit unei informații publicate în exclusivitate de Profit.ro. În aceeași zi, Uniunea Europeană introduce o taxă de manipulare de 2 euro, calculată pentru fiecare tip distinct de produs din trimitere, nu o singură dată pentru întregul colet.

Eliminarea celor 25 de lei nu este însă stabilită printr-un act românesc publicat. Legea nr. 239/2025 prevede în continuare taxa pentru fiecare colet cu bunuri sub 150 de euro a cărui livrare începe în afara UE. Taxa a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Separat, din 1 iulie 2026 se aplică deja taxa vamală europeană de 3 euro pe articol pentru trimiterile de până la 150 de euro.

Cât pot adăuga taxele europene la o comandă

Cei 2 euro se adaugă celor 3 euro, ambele taxe fiind calculate pe articol, nu o singură dată pe colet. Potrivit autorității fiscale irlandeze, mai multe bucăți de același fel pot forma un singur articol, în timp ce produsele de feluri diferite pot fi taxate separat.

De pildă, pentru un colet sub 150 de euro care conține un tricou și un ceas, taxa nouă însumează 4 euro, iar cea vamală, 6 euro. Totalul este de 10 euro în taxe europene, înainte de TVA și de eventuala taxă românească de 25 de lei. Pentru trimiterile de peste 150 de euro nu se aplică taxa fixă de 3 euro; pot rămâne de plată taxa de manipulare de 2 euro pe articol distinct, TVA și taxele vamale obișnuite.

Cine plătește și unde poate apărea costul

Legea românească pune plata celor 25 de lei în sarcina furnizorului, expeditorului sau platformei, iar firma poștală colectează suma. Pentru taxa europeană de manipulare, cumpărătorul nu este cel care datorează plata la vamă. Firmele implicate pot însă trece costul în prețul cerut clientului. Legea românească mai prevede că taxa de 25 de lei nu se restituie pentru un colet returnat de destinatar.

Ce verifică cumpărătorul

Înainte de plată, cumpărătorul poate verifica totalul comenzii, inclusiv transportul, TVA și costurile de import afișate. Dacă taxele și costurile de import nu sunt încasate la comandă, curierul sau operatorul poștal le poate solicita la vămuire.